(RUGBY NOTIZIE) IL 6 OTTOBRE A MILANO LA PRESENTAZIONE DELL'82&Acirc;&deg; CAMPIONATO NAZIONALE D'ECCELLENZA

(RUGBY NOTIZIE) IL 6 OTTOBRE A MILANO LA PRESENTAZIONE DELL'82Â° CAMPIONATO NAZIONALE D'ECCELLENZA
di Redazione
13/09/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 13.09.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 13 settembre 2011 IL 6 OTTOBRE A MILANO LA PRESENTAZIONE DELL'82Â° CAMPIONATO NAZIONALE D'ECCELLENZA Cari colleghi, il prossimo 8 ottobre prenderÃ il via l'82esima edizione del campionato nazionale rugby d'Eccellenza che si snoderÃ per otto mesi concludendosi a maggio con l'assegnazione del titolo Tricolore. La manifestazione verrÃ presentata ufficialmente il prossimo 6 ottobre a Milano (ore. 11.30, Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica 17) in una cerimonia cui parteciperanno, assieme al presidente della Federazione Italiana Rugby, Giancarlo Dondi, le delegazioni delle dieci squadre partecipanti. Si invia in allegato l'invito per la cerimonia. Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
