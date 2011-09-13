Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) IL 6 OTTOBRE A MILANO LA PRESENTAZIONE DELL'82&Acirc;&deg; CAMPIONATO NAZIONALE D'ECCELLENZA

Redazione Avatar

di Redazione

13/09/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 13.09.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 13 settembre 2011 IL 6 OTTOBRE A MILANO LA PRESENTAZIONE DELL'82Â° CAMPIONATO NAZIONALE D'ECCELLENZA  Cari colleghi, il prossimo 8 ottobre prenderÃ  il via l'82esima edizione del campionato nazionale rugby d'Eccellenza che si snoderÃ  per otto mesi concludendosi a maggio con l'assegnazione del titolo Tricolore. La manifestazione verrÃ  presentata ufficialmente il prossimo 6 ottobre a Milano (ore. 11.30, Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica 17) in una cerimonia cui parteciperanno, assieme al presidente della Federazione Italiana Rugby, Giancarlo Dondi, le delegazioni delle dieci squadre partecipanti. Si invia in allegato l'invito per la cerimonia.    Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

DOMENICA A ROVIGO UNA GIORNATA CON GLI OSPREYS

Articolo Successivo

comunicato petrarca rugby under 20

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019