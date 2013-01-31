IL CORAGGIO DI GIOCARSELA , LE AZZURRE E L'AISM BRESCIA INSIEME ALLA META
di Redazione
31/01/2013
LE AZZURRE E L'AISM BRESCIA INSIEME ALLA META Rovato (BS) - E' iniziato ufficialmente il raduno della Nazionale Femminile di Rugby, giunta a Rovato (Brescia) ieri pomeriggio per preparare l'esordio di sabato nell'edizione 2013 del 6 Nazioni, la settima per l'Italia dall'anno del debutto nel Torneo avvenuto nel 2007 proprio contro le cugine d'Oltralpe (Biella, 4 febbraio, 17-37). Sarà la Francia la prima avversaria delle Azzurre che oggi hanno sostenuto le prime due sessioni di allenamento in vista del match in programma sabato 2 febbraio, allo stadio "Silvio e Giulio Pagani" (calcio d'inizio ore 14.30): allenamento per reparti in mattinata, pomeriggio dedicato, invece, all'organizzazione difensiva, sotto la direzione tecnica del CT Andrea Di Giandomenico e del suo vice Diego Scaglia. Questa sera le atlete saranno ospiti dalla sezione bresciana dell'AISM "Associazione Italiana Sclerosi Multipla" per un importante momento di sensibilizzazione su una malattia che colpisce circa 75.000 persone, per lo più donne, solo in Italia. AISM si associa alla Nazionale di Rugby Femminile per lanciare un messaggio comune, forte e mai scontato: IL CORAGGIO DI GIOCARSELA… per rendere possibile ciò che sembra impossibile! Un mondo libero dalla sclerosi multipla è un obiettivo che si raggiunge con impegno, allenamento costante, coraggio, forza, determinazione, passione e lavoro di squadra. Caratteristiche che si riconoscono nel rugby, tanto più in quello femminile: impegno, allenamento costante, coraggio, forza e determinazione per superare gli stereotipi comuni e per raggiungere con passione obiettivi capaci di liberare lo sport da facili associazioni di genere. Silvia Gaudino, capitano delle Azzurre, Roberta Amadeo, past president AISM e campionessa di Handbike, e Francesca Giuliani, atleta del Rugby Monza affetta da Sclerosi Multipla, porteranno la propria testimonianza di donne ed atlete oltre la malattia e oltre gli stereotipi.
