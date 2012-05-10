IL RUGBY IN ROSA E LE PARI OPPORTUNIT&Atilde;

IL RUGBY IN ROSA E LE PARI OPPORTUNITÃ
di Redazione
10/05/2012
Roma, 10 maggio 2012 IL RUGBY IN ROSA E LE PARI OPPORTUNITÀ "UNO SPORT RISERVATO AGLI UOMINI? ASSOLUTAMENTE NO" Rovereto - Tutto è pronto per il secondo evento ideato a corollario dell'Europeo Femminile di Rovereto. Domani, alle ore 20.00, si terrà una conferenza sul tema del rugby femminile durante il quale s'illustreranno le caratteristiche, anche fisiologiche, di uno sport che non è soltanto declinato al femminile. Un viaggio in compagnia di chi lavora al fianco delle protagoniste azzurre dell'evento di Rovereto che, nella giornata di sabato, vivrà il suo primo atto. Un momento per capire l'importanza del rugby declinato al femminile. L'evento si terrà presso la Sala conferenze della Fondazione Caritro, Piazza Rosmini, 5. Interverranno: Maria Cristina Tonna - manager della Nazionale italiana; Andrea Di Giandomenico - allenatore della Nazionale italiana; Silvia Pogliaghi - docente di Scienze Motorie dellʼUniversità di Verona ed Andrea Miorandi - sindaco di Rovereto con delega alle pari opportunità. Nella cittadina a sud di Trento è cominciato questo pomeriggio il raduno dell'Italia "A" Femminile che sabato debutterà nella competizione affrontando allo Stadio Quercia la Francia "A" (ore 19.00); inaugurerà il torneo Inghilterra "A" – Spagna in programma alle 17.30. Andrea Di Giandomenico e Daniele Porrino annunceranno la formazione per questo primo appuntamento al termine dell'allenamento di domani mattina. Nel frattempo Graham Smith, coach dell'Inghilterra, ha reso nota la formazione che affronterà le iberiche con quattro debuttanti in lista gara: 15. Danielle Waterman (Worcester), 14. Lydia Thompson (Worcester), 13. Sally Tuson (Bristol), 12. Kim Oliver (Bristol), 11. Ruth Laybourn (Darlington Mowden Park Sharks), 10. Ceri Large (Worcester), 9. Georgina Rozario (Lichfield); 8. Harriet Millar Mills (Lichfield), 7. Marlie Packer (Bristol), 6. Sarah Hunter ( capitano - Lichfield); 5. Tamara Taylor (Darlington Mowden Park Sharks), 4. Emily Braund (Lichfield); 3. Kate Newton (Bristol), 2. Emma Croker (Richmond), 1. Rochelle Clark (Worcester). A disposizione: 16. Vicky Fleetwood (Lichfield), 17. Laura Keates (Worcester), 18 Rosemarie Crowley (Lichfield), 19. Rowena Burnfield (Richmond), 20.Gemma Sharples (Worcester), 21. Fiona Davidson (Richmond), 22. Lauren Cattell (Chesham). Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
Redazione