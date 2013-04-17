[RUGBY NOTIZIE] IL RUGBY ITALIANO IN CAMPO PER IL TERREMOTO DELL'EMILIA: DOMENICA ZEBRE v LEINSTER
di Redazione
17/04/2013
IL RUGBY ITALIANO IN CAMPO PER IL TERREMOTO DELL’EMILIA
DOMENICA ALLO STADIO DEL TRICOLORE LE ZEBRE SFIDANO I CAMPIONI D’EUROPA
Roma – “Per vincere questa partita, l’importante è partecipare”: il claim scelto per promuovere lo sbarco allo Stadio del Tricolore di Reggio
Emilia da parte delle Zebre, franchigia federale impegnata nelle battute finali del RaboDirect PRO12, rispecchia appieno le finalità della partita in
calendario domenica alle 16.00 contro gli irlandesi del Leinster, campioni d’Europa in carica.
Le Zebre, alla loro prima stagione nel torneo celtico, scenderanno in campo contro la squadra che ha in Brian O’Driscoll la stella più brillante
della rosa, con un doppio obiettivo: inseguire da un lato la prima vittoria stagionale in PRO12 e, dall’altro, portare un aiuto concreto alle
popolazioni dell’Emilia colpite duramente dal terremoto del maggio scorso.
L’incasso del match, organizzato in sinergia con Conad Centro-Nord - cooperativa tradizionalmente molto impegnata sul territorio e sponsor della
franchigia di base a Parma – verrà infatti interamente devoluto a favore della ricostruzione di quei Comuni come Reggiolo, Rio Saliceto, Guastalla,
Luzzara, Correggio, Fabbrico e Gonzaga sconvolti dalle forti scosse del 29 maggio.
La campagna di comunicazione del match benefico, che ha nel veterano azzurro Mauro Bergamasco il proprio testimonial, è partita da tempo in modo
capillare sul territorio e le Zebre sono state protagoniste di una serie di iniziative promozionali volte a coinvolgere il pubblico non solo
dell’Emilia Romagna ma di tutto il Nord-Ovest, area di riferimento della Società bianconera.
Clicca qui per il video promozionale di Zebre v Leinster
“Sostegno ed impegno nel sociale sono da sempre tratti distintivi del nostro sport – ha dichiarato il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi – e
come Presidente della FIR non posso che manifestare la piena solidarietà di tutto il mondo del rugby italiano alle popolazioni emiliane colpite da un
dramma tanto grande. Considero ideale la scelta di Reggio Emilia, la città del tricolore, per disputare una partita dal fine ultimo tanto nobile e mi
rivolgo non solo alle Società ed a tutti i rugbisti dell’Emilia Romagna, ma a tutti i Club perché scendano in campo domenica pomeriggio insieme
alle Zebre popolando gli spalti dello stadio di Reggio: il Leinster è una delle grandi potenze del rugby europeo, vincitrice dell’Heineken Cup
2012, mentre le Zebre alla loro prima stagione in PRO12 hanno compiuto progressi importanti gara dopo gara. L’augurio è che, forti anche del
sostegno del pubblico, possano coronare una giornata importante come quella di domenica con una prestazione ed un risultato importanti”.
Tutti i dettagli su Zebre v Leinster di domenica sono disponibili sul sito ufficiale della franchigia, www.zebrerugby.eu
DOMENICA ALLO STADIO DEL TRICOLORE LE ZEBRE SFIDANO I CAMPIONI D’EUROPA
Roma – “Per vincere questa partita, l’importante è partecipare”: il claim scelto per promuovere lo sbarco allo Stadio del Tricolore di Reggio
Emilia da parte delle Zebre, franchigia federale impegnata nelle battute finali del RaboDirect PRO12, rispecchia appieno le finalità della partita in
calendario domenica alle 16.00 contro gli irlandesi del Leinster, campioni d’Europa in carica.
Le Zebre, alla loro prima stagione nel torneo celtico, scenderanno in campo contro la squadra che ha in Brian O’Driscoll la stella più brillante
della rosa, con un doppio obiettivo: inseguire da un lato la prima vittoria stagionale in PRO12 e, dall’altro, portare un aiuto concreto alle
popolazioni dell’Emilia colpite duramente dal terremoto del maggio scorso.
L’incasso del match, organizzato in sinergia con Conad Centro-Nord - cooperativa tradizionalmente molto impegnata sul territorio e sponsor della
franchigia di base a Parma – verrà infatti interamente devoluto a favore della ricostruzione di quei Comuni come Reggiolo, Rio Saliceto, Guastalla,
Luzzara, Correggio, Fabbrico e Gonzaga sconvolti dalle forti scosse del 29 maggio.
La campagna di comunicazione del match benefico, che ha nel veterano azzurro Mauro Bergamasco il proprio testimonial, è partita da tempo in modo
capillare sul territorio e le Zebre sono state protagoniste di una serie di iniziative promozionali volte a coinvolgere il pubblico non solo
dell’Emilia Romagna ma di tutto il Nord-Ovest, area di riferimento della Società bianconera.
Clicca qui per il video promozionale di Zebre v Leinster
“Sostegno ed impegno nel sociale sono da sempre tratti distintivi del nostro sport – ha dichiarato il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi – e
come Presidente della FIR non posso che manifestare la piena solidarietà di tutto il mondo del rugby italiano alle popolazioni emiliane colpite da un
dramma tanto grande. Considero ideale la scelta di Reggio Emilia, la città del tricolore, per disputare una partita dal fine ultimo tanto nobile e mi
rivolgo non solo alle Società ed a tutti i rugbisti dell’Emilia Romagna, ma a tutti i Club perché scendano in campo domenica pomeriggio insieme
alle Zebre popolando gli spalti dello stadio di Reggio: il Leinster è una delle grandi potenze del rugby europeo, vincitrice dell’Heineken Cup
2012, mentre le Zebre alla loro prima stagione in PRO12 hanno compiuto progressi importanti gara dopo gara. L’augurio è che, forti anche del
sostegno del pubblico, possano coronare una giornata importante come quella di domenica con una prestazione ed un risultato importanti”.
Tutti i dettagli su Zebre v Leinster di domenica sono disponibili sul sito ufficiale della franchigia, www.zebrerugby.eu
Articolo Precedente
CROCIATI PRONTI PER OSPITARE LE FIAMME ORO
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX GIORNATA
Redazione