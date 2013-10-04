IL TOP 14 SI TINGE DI AZZURRO, MITREA E BLESSANO ARBITRI IN FRANCIA
di Redazione
04/10/2013
C.N.Ar. - Commissione Nazionale Arbitri
04.10.2013
Scritto da: Mauro Dordolo
Roma, 04 ottobre 2013
IL TOP 14 SI TINGE DI AZZURRO, MITREA E BLESSANO ARBITRI IN FRANCIA
Roma - Nel nono turno del Top 14, il massimo campionato francese di rugby, considerato anche il campionato più spettacolare dell’Emisfero Nord,
faranno il loro esordio due arbitri della Federazione Italiana, Marius MITREA e Claudio BLESSANO entrambi della Sezione Arbitri di Treviso.
Proprio a MITREA è stato affidato il match clou di questo turno; infatti, dirigerà domani, 5 ottobre, Stade Toulousain vs Stade Francais con fischio
d’inizio alle ore 20.40, in diretta televisiva, dallo Stadium Municipal di Tolosa. Una partita che metterà di fronte il leader del campionato
francese, lo Stade Francais, guidato dal capitano della Nazionale Italiana, Sergio PARISSE, alla squadra di Tolosa, una delle aspiranti per la
conquista del titolo, ancora imbattuta nel suo stadio. Una partita difficile, anche per le personalità dei giocatori che scenderanno in campo, e
nella quale ci sarà sicuramente da divertirsi.
Alcune ore prima, sempre sabato 5 ottobre, a Montpellier, calcio d’inizio alle ore 18.30, debutterà nel Top 14 Claudio BLESSANO di Montebelluna
(TV). Partita anche questa dal risultato senza pronostico con il Montpellier, in quarta posizione, che se la vedrà con la sorpresa di questo inizio
di stagione, la neo promossa Oyonnax, alla sua prima apparizione nel Top 14, che non finisce di stupire e dimostra, puntando sulla coesione dei suoi
giocatori e sull’umiltà, di voler rimanere nell’élite del rugby francese cercando di vincere per la prima volta in trasferta.
In un campionato francese, dove dopo otto turni nessuno è favorito per il titolo di Campione di Francia e tra la squadra che guida la classifica, lo
Stade Francais, e l’undicesima posizione, occupata dalla neo promossa Oyonnax ci sono solo nove punti di differenza, con un arcobaleno di campioni,
domani sera ci saranno anche due arbitri italiani a dirigere due incontri molto importanti; questo è un risultato, un traguardo, che riempie di
soddisfazione il Presidente della C.N.Ar. Maurizio VANCINI, il responsabile dell’Alto Livello Giulio DE SANTIS e tutto il settore arbitrale della
Federazione Italiana Rugby.
Commissione Nazionale Arbitri FIR
Tel: +39 06452131.38
Fax: +39 0645213185
E-mail: [email protected] ( mailto:[email protected] )
Redazione