[RUGBY NOTIZIE] IRLANDA, ECCO LA FORMAZIONE PER L'OLIMPICO
di Redazione
14/03/2013
IRLANDA, ECCO LA FORMAZIONE PER L’OLIMPICO
Roma – Declan Kidney, tecnico della Nazionale irlandese, ha annunciato questo pomeriggio la formazione che scenderà in campo contro l’Italia
sabato allo Stadio Olimpico di Roma (ore 15.30, diretta Sky Sport 2 e differita La7 dalle 17.55) nella quinta ed ultima giornata dell’RBS 6 Nazioni
2013.
Nel XV titolare ritorna dal primo minuto a mediano d’apertura Jonathan Sexton.
Questa la formazione irlandese:
15 Rob Kearney (UCD/Leinster/45)
14 Craig Gilroy (Dungannon/Ulster/4)
13 Brian O'Driscoll (UCD/Leinster/124)
12 Luke Marshall (Ballymena/Ulster/2)
11 Keith Earls (Young Munster/Munster/38)
10 Jonathan Sexton (St.Mary’s College/Leinster/36)
9 Conor Murray (Garryowen/Munster/18)
8 Jamie Heaslip (Dublin University/Leinster/56) - capitano
7 Sean O’Brien (UCD/Leinster/26)
6 Peter O'Mahony (Cork Constitution/Munster/13)
5 Donnacha Ryan (Shannon/Munster/27)
4 Mike McCarthy (Buccaneers/Connacht/9)
3 Mike Ross (Clontarf/Leinster/28)
2 Rory Best (Banbridge/Ulster/66)
1 Cian Healy (Clontarf/Leinster/38)
a disposizione
16 Sean Cronin (St. Mary's College/Leinster/25)
17 David Kilcoyne (UL Bohemians/Munster/6)
18 Stephen Archer (Cork Constitution/Munster)
19 Devin Toner (Lansdowne/Leinster/4)
20 Iain Henderson (Ballynahinch/Ulster/4)
21 Paul Marshall (Belfast Harlequins/Ulster)
22 Paddy Jackson (Dungannon/Ulster/2)
23 Luke Fitzgerald (Blackrock College /Leinster/25)
(club/Provincia/caps)
Roma – Declan Kidney, tecnico della Nazionale irlandese, ha annunciato questo pomeriggio la formazione che scenderà in campo contro l’Italia
sabato allo Stadio Olimpico di Roma (ore 15.30, diretta Sky Sport 2 e differita La7 dalle 17.55) nella quinta ed ultima giornata dell’RBS 6 Nazioni
2013.
Nel XV titolare ritorna dal primo minuto a mediano d’apertura Jonathan Sexton.
Questa la formazione irlandese:
15 Rob Kearney (UCD/Leinster/45)
14 Craig Gilroy (Dungannon/Ulster/4)
13 Brian O'Driscoll (UCD/Leinster/124)
12 Luke Marshall (Ballymena/Ulster/2)
11 Keith Earls (Young Munster/Munster/38)
10 Jonathan Sexton (St.Mary’s College/Leinster/36)
9 Conor Murray (Garryowen/Munster/18)
8 Jamie Heaslip (Dublin University/Leinster/56) - capitano
7 Sean O’Brien (UCD/Leinster/26)
6 Peter O'Mahony (Cork Constitution/Munster/13)
5 Donnacha Ryan (Shannon/Munster/27)
4 Mike McCarthy (Buccaneers/Connacht/9)
3 Mike Ross (Clontarf/Leinster/28)
2 Rory Best (Banbridge/Ulster/66)
1 Cian Healy (Clontarf/Leinster/38)
a disposizione
16 Sean Cronin (St. Mary's College/Leinster/25)
17 David Kilcoyne (UL Bohemians/Munster/6)
18 Stephen Archer (Cork Constitution/Munster)
19 Devin Toner (Lansdowne/Leinster/4)
20 Iain Henderson (Ballynahinch/Ulster/4)
21 Paul Marshall (Belfast Harlequins/Ulster)
22 Paddy Jackson (Dungannon/Ulster/2)
23 Luke Fitzgerald (Blackrock College /Leinster/25)
(club/Provincia/caps)
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] IRLANDA, ECCO LA FORMAZIONE PER L'OLIMPICO
Articolo Successivo
ITALIA, TRE CAMBI PER L'IRLANDA: FAVARO, CITTADINI E LO CICERO DAL PRIMO MINUTO
Redazione