14/03/2013
IRLANDA, ECCO LA FORMAZIONE PER L’OLIMPICO Roma – Declan Kidney, tecnico della Nazionale irlandese, ha annunciato questo pomeriggio la formazione che scenderà in campo contro l’Italia sabato allo Stadio Olimpico di Roma (ore 15.30, diretta Sky Sport 2 e differita La7 dalle 17.55) nella quinta ed ultima giornata dell’RBS 6 Nazioni 2013. Nel XV titolare ritorna dal primo minuto a mediano d’apertura Jonathan Sexton. Questa la formazione irlandese: 15 Rob Kearney (UCD/Leinster/45) 14 Craig Gilroy (Dungannon/Ulster/4) 13 Brian O'Driscoll (UCD/Leinster/124) 12 Luke Marshall (Ballymena/Ulster/2) 11 Keith Earls (Young Munster/Munster/38) 10 Jonathan Sexton (St.Mary’s College/Leinster/36) 9 Conor Murray (Garryowen/Munster/18) 8 Jamie Heaslip (Dublin University/Leinster/56) - capitano 7 Sean O’Brien (UCD/Leinster/26) 6 Peter O'Mahony (Cork Constitution/Munster/13) 5 Donnacha Ryan (Shannon/Munster/27) 4 Mike McCarthy (Buccaneers/Connacht/9) 3 Mike Ross (Clontarf/Leinster/28) 2 Rory Best (Banbridge/Ulster/66) 1 Cian Healy (Clontarf/Leinster/38) a disposizione 16 Sean Cronin (St. Mary's College/Leinster/25) 17 David Kilcoyne (UL Bohemians/Munster/6) 18 Stephen Archer (Cork Constitution/Munster) 19 Devin Toner (Lansdowne/Leinster/4) 20 Iain Henderson (Ballynahinch/Ulster/4) 21 Paul Marshall (Belfast Harlequins/Ulster) 22 Paddy Jackson (Dungannon/Ulster/2) 23 Luke Fitzgerald (Blackrock College /Leinster/25) (club/Provincia/caps)
