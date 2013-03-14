[RUGBY NOTIZIE] IRLANDA, ULTIM'ORA: SEXTON SALTA LA TRASFERTA ITALIANA
di Redazione
14/03/2013
IRLANDA, ULTIM’ORA: SEXTON SALTA LA TRASFERTA ITALIANA
Roma – Niente da fare per Jonathan Sexton, l’apertura irlandese che era stato inserito questa mattina dal CT Declan Kidney nella formazione che
affronterà l’Italia sabato all’Olimpico nel match conclusivo del Torneo. Sexton aveva recuperato da un infortunio al bicipite femorale che lo
aveva fermato in precedenza ed oggi aveva concluso regolarmente l’allenamento.
Un esame strumentale a cui è stato successivamente sottoposto ha però evidenziato un problema al tendine di un piede destro e non sarà pertanto
disponibile per la trasferta in Italia: Sexton cede il posto a Paddy Jackson dell’Ulster, con Ian Madigan che va in panchina.
Questa la formazione irlandese aggiornata:
15 Rob Kearney (UCD/Leinster/45)
14 Craig Gilroy (Dungannon/Ulster/4)
13 Brian O'Driscoll (UCD/Leinster/124)
12 Luke Marshall (Ballymena/Ulster/2)
11 Keith Earls (Young Munster/Munster/38)
10 Paddy Jackson (Dungannon/Ulster/2)
9 Conor Murray (Garryowen/Munster/18)
8 Jamie Heaslip (Dublin University/Leinster/56) - capitano
7 Sean O’Brien (UCD/Leinster/26)
6 Peter O'Mahony (Cork Constitution/Munster/13)
5 Donnacha Ryan (Shannon/Munster/27)
4 Mike McCarthy (Buccaneers/Connacht/9)
3 Mike Ross (Clontarf/Leinster/28)
2 Rory Best (Banbridge/Ulster/66)
1 Cian Healy (Clontarf/Leinster/38)
a disposizione
16 Sean Cronin (St. Mary's College/Leinster/25)
17 David Kilcoyne (UL Bohemians/Munster/6)
18 Stephen Archer (Cork Constitution/Munster)
19 Devin Toner (Lansdowne/Leinster/4)
20 Iain Henderson (Ballynahinch/Ulster/4)
21 Paul Marshall (Belfast Harlequins/Ulster)
22 Ian Madigan (Blackrock College/Leinster/1)
23 Luke Fitzgerald (Blackrock College /Leinster/25)
(club/Provincia/caps)
Redazione