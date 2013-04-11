Home Senza categoria (RUGBY NOTIZIE) ITALDONNE A MADRID DAL 20 AL 27 APRILE PER LA QUALIFICAZIONE IRIDATA

di Redazione 11/04/2013

Roma, 11 aprile 2013



ITALDONNE A MADRID DAL 20 AL 27 APRILE PER LA QUALIFICAZIONE IRIDATA

SAMOA, SCOZIA E SPAGNA AVVERSARIE DIRETTE SULLA STRADA DI FRANCIA 2014

Roma – Italia, Scozia, Spagna, Svezia, Olanda e Samoa sono le sei formazioni che nella settimana dal 20 al 27 aprile si contenderanno il Titolo

Europeo messo in palio dalla FIRA-AER, competizione annuale che quest’anno qualificherà due squadre alla prossima Coppa del Mondo di Rugby

Femminile, in programma nel 2014 in Francia.





Delle dodici formazioni in gara nella rassegna iridata sono otto quelle già definite: Nuova Zelanda, campione in carica, Inghilterra, vice campione

del mondo, Australia, USA, Canada e Francia, Paese ospitante, Irlanda e Galles, espresse dalla recente edizione del Torneo delle 6 Nazioni. Con le due

indicate dalla competizione europea rimarranno due posti da definire, uno in rappresentanza del Continente Asiatico, uno del Continente Africano.





Il Ct della Italdonne, Andrea Di Giandomenico, ha reso nota la lista delle ventisei Azzurre convocate per la rassegna europea in svolgimento a Madrid.

Tre i turni di gara: nella prima giornata in programma il 20 aprile, l’Italia affronterà l’“incognita" Samoa, nel secondo turno (23 aprile) la

Scozia, per chiudere il 27 contro la padrone di casa.





I recenti precedenti su Scozia e Spagna sono stati a favore della formazione italiana: 29 a 12 il risultato sulla formazione spagnola nel test match

giocato a Roma il 9 dicembre scorso; 8 – 0 lo score della partita del secondo turno del 6 Nazioni 2013 sulla Nazionale del Cardo a Dundee (10

febbraio).





La comitiva azzurra si ritroverà a Roma presso il centro di preparazione olimpica del CONI, Giulio Onesti, giovedì prossimo per partire alla volta

della penisola iberica il giorno seguente.





Le Azzurre

Silvia GAUDINO (Rugby Monza 1949) - CAPITANO

Ilaria ARRIGHETTI (Rugby Monza 1949)

Debora BALLARINI (Mustang Rugby Pesaro)

Sara BARATTIN (Rugby Casale)

Melissa BETTONI (Rugby Sassenage Isere)

Jessica BUSATO (Benetton Treviso)

Maria Grazia CIOFFI (Red&Blu Rugby)

Awa COULIBALY (Rugby Monza 1949)

Michela ESTE (Benetton Treviso)

Marta FERRARI (Sitam Riviera del Brenta)

Manuela FURLAN (Benetton Treviso)

Lucia GAI (Sitam Riviera del Brenta)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)

Cristina MOLIC (Sitam Riviera del Brenta)

Alessia PANTAROTTO (Sitam Riviera del Brenta)

Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta)

Flavia SEVERIN (Benetton Treviso)

Michela SILLARI (Rugby Colorno)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova)

Claudia TEDESCHI (Red&Blu Rugby)

Michela TONDINELLI (Benetton Treviso)

Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta)

Maria Diletta VERONESE (Valsugana Rugby Padova)

Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby Padova)

Sara ZANON (Benetton Treviso)

Cecilia ZUBLENA (Rugby Sassenage Isere)







