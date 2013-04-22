[RUGBY NOTIZIE] ITALDONNE, DOMANI CONTRO LA SCOZIA IL MATCH CHE PUO' VALERE IL MONDIALE
di Redazione
22/04/2013
ITALDONNE, DOMANI CONTRO LA SCOZIA IL MATCH CHE PUO' VALERE IL MONDIALE
Roma – Andrea Di Giandomenico, responsabile tecnico della Nazionale Italiana femminile, ha annunciato la formazione che domani alle ore 13.30
all’Estadio Universitario di Madrid affronterà la Scozia nella seconda giornata del torneo di qualificazione ai Mondiali di “Francia 2014”.
Dopo la netta vittoria all’esordio contro Samoa le Azzurre guidano la classifica del girone, a pari punti proprio con Scozia e Spagna, entrambe
prossime avversarie dell’Italia nelle gare che rimangono da disputare sulla strada che porta alla rassegna iridata del prossimo anno.
Un solo cambio nel XV titolare, con la monzese Ilaria Arrighetti che rileva dal primo minuto Michela Este, costretta da problemi personali a rientrare
in Italia dopo il primo turno. In terza linea, forfait per il capitano delle Azzurre Silvia Gaudino, ancora alle prese con problemi al costato che
potrebbero costarle l’intero torneo.
“Scozia e Spagna sono due squadre molto forti – ha detto alla vigilia il manager dell’Italdonne, Cristina Tonna – ma noi vogliamo andare ai
Mondiali e farlo vincendo questo torneo, anche se sappiamo bene che i prossimi centosessanta minuti non saranno per nulla facili. Domani, contro le
scozzesi (battute 0-8 in trasferta nel 6 Nazioni ndr) dovremo mantenere l’attitudine e lo spirito dimostrati all’esordio per portare a casa la
gara”.
L’incontro sarà trasmesso in streaming cliccando sul link sottostante
Italia v Scozia, torneo di qualificazione WRWC "Francia 2014"
Questa la formazione dell’Italia per la gara di domani:
15 Manuela FURLAN (Benetton Treviso)
14 Michela SILLARI (Rugby Colorno)
13 Maria Grazia CIOFFI (Red&Blu Rugby)
12 Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby Padova) - capitano
11 Maria Diletta VERONESE (Valsugana Rugby Padova)
10 Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta)
9 Sara BARATTIN (Rugby Casale)
8 Flavia SEVERIN (Benetton Treviso)
7 Cecilia ZUBLENA (Sassenage Isere)
6 Ilaria ARRIGHETTI (Rugby Monza 1949)
5 Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta)
4 Cristina MOLIC (Sitam Riviera del Brenta)
3 Lucian GAI (Sitam Riviera del Brenta)
2 Melissa BETTONI (Sassenage Isere)
1 Marta FERRARI (Sitam Riviera del Brenta)
a disposizione
16 Debora BALLARINI (Mustang Rugby Pesaro)
17 Awa COULIBALY (Rugby Monza 1949)
18 Sara ZANON (Benetton Treviso)
19 Alessia PANTAROTTO (Sitam Riviera del Brenta)
20 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)
21 Claudia TEDESCHI (Red&Blu Roma)
22 Michela TONDINELLI (Benetton Treviso)
23 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova)
Calendario Torneo di qualificazione WRWC – Madrid 20/27 aprile
20 aprile – Italia v Samoa 65-22
23 aprile – Italia v Scozia
27 aprile – Spagna v Italia
Classifica: Italia, Spagna e Scozia punti 5; Samoa 1; Olanda e Svezia 0
Roma – Andrea Di Giandomenico, responsabile tecnico della Nazionale Italiana femminile, ha annunciato la formazione che domani alle ore 13.30
all’Estadio Universitario di Madrid affronterà la Scozia nella seconda giornata del torneo di qualificazione ai Mondiali di “Francia 2014”.
Dopo la netta vittoria all’esordio contro Samoa le Azzurre guidano la classifica del girone, a pari punti proprio con Scozia e Spagna, entrambe
prossime avversarie dell’Italia nelle gare che rimangono da disputare sulla strada che porta alla rassegna iridata del prossimo anno.
Un solo cambio nel XV titolare, con la monzese Ilaria Arrighetti che rileva dal primo minuto Michela Este, costretta da problemi personali a rientrare
in Italia dopo il primo turno. In terza linea, forfait per il capitano delle Azzurre Silvia Gaudino, ancora alle prese con problemi al costato che
potrebbero costarle l’intero torneo.
“Scozia e Spagna sono due squadre molto forti – ha detto alla vigilia il manager dell’Italdonne, Cristina Tonna – ma noi vogliamo andare ai
Mondiali e farlo vincendo questo torneo, anche se sappiamo bene che i prossimi centosessanta minuti non saranno per nulla facili. Domani, contro le
scozzesi (battute 0-8 in trasferta nel 6 Nazioni ndr) dovremo mantenere l’attitudine e lo spirito dimostrati all’esordio per portare a casa la
gara”.
L’incontro sarà trasmesso in streaming cliccando sul link sottostante
Italia v Scozia, torneo di qualificazione WRWC "Francia 2014"
Questa la formazione dell’Italia per la gara di domani:
15 Manuela FURLAN (Benetton Treviso)
14 Michela SILLARI (Rugby Colorno)
13 Maria Grazia CIOFFI (Red&Blu Rugby)
12 Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby Padova) - capitano
11 Maria Diletta VERONESE (Valsugana Rugby Padova)
10 Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta)
9 Sara BARATTIN (Rugby Casale)
8 Flavia SEVERIN (Benetton Treviso)
7 Cecilia ZUBLENA (Sassenage Isere)
6 Ilaria ARRIGHETTI (Rugby Monza 1949)
5 Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta)
4 Cristina MOLIC (Sitam Riviera del Brenta)
3 Lucian GAI (Sitam Riviera del Brenta)
2 Melissa BETTONI (Sassenage Isere)
1 Marta FERRARI (Sitam Riviera del Brenta)
a disposizione
16 Debora BALLARINI (Mustang Rugby Pesaro)
17 Awa COULIBALY (Rugby Monza 1949)
18 Sara ZANON (Benetton Treviso)
19 Alessia PANTAROTTO (Sitam Riviera del Brenta)
20 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)
21 Claudia TEDESCHI (Red&Blu Roma)
22 Michela TONDINELLI (Benetton Treviso)
23 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova)
Calendario Torneo di qualificazione WRWC – Madrid 20/27 aprile
20 aprile – Italia v Samoa 65-22
23 aprile – Italia v Scozia
27 aprile – Spagna v Italia
Classifica: Italia, Spagna e Scozia punti 5; Samoa 1; Olanda e Svezia 0
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, BENETTON v CONNACHT - VENERDI' DIFFERITA SPORTITALIA 2 ORE 23.00
Redazione