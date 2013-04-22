Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ITALDONNE, DOMANI CONTRO LA SCOZIA IL MATCH CHE PUO' VALERE IL MONDIALE

[RUGBY NOTIZIE] ITALDONNE, DOMANI CONTRO LA SCOZIA IL MATCH CHE PUO' VALERE IL MONDIALE

di Redazione 22/04/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALDONNE, DOMANI CONTRO LA SCOZIA IL MATCH CHE PUO' VALERE IL MONDIALE

Roma – Andrea Di Giandomenico, responsabile tecnico della Nazionale Italiana femminile, ha annunciato la formazione che domani alle ore 13.30

all’Estadio Universitario di Madrid affronterà la Scozia nella seconda giornata del torneo di qualificazione ai Mondiali di “Francia 2014”.

Dopo la netta vittoria all’esordio contro Samoa le Azzurre guidano la classifica del girone, a pari punti proprio con Scozia e Spagna, entrambe

prossime avversarie dell’Italia nelle gare che rimangono da disputare sulla strada che porta alla rassegna iridata del prossimo anno.

Un solo cambio nel XV titolare, con la monzese Ilaria Arrighetti che rileva dal primo minuto Michela Este, costretta da problemi personali a rientrare

in Italia dopo il primo turno. In terza linea, forfait per il capitano delle Azzurre Silvia Gaudino, ancora alle prese con problemi al costato che

potrebbero costarle l’intero torneo.

“Scozia e Spagna sono due squadre molto forti – ha detto alla vigilia il manager dell’Italdonne, Cristina Tonna – ma noi vogliamo andare ai

Mondiali e farlo vincendo questo torneo, anche se sappiamo bene che i prossimi centosessanta minuti non saranno per nulla facili. Domani, contro le

scozzesi (battute 0-8 in trasferta nel 6 Nazioni ndr) dovremo mantenere l’attitudine e lo spirito dimostrati all’esordio per portare a casa la

gara”.

L’incontro sarà trasmesso in streaming cliccando sul link sottostante

Italia v Scozia, torneo di qualificazione WRWC "Francia 2014"

Questa la formazione dell’Italia per la gara di domani:

15 Manuela FURLAN (Benetton Treviso)

14 Michela SILLARI (Rugby Colorno)

13 Maria Grazia CIOFFI (Red&Blu Rugby)

12 Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby Padova) - capitano

11 Maria Diletta VERONESE (Valsugana Rugby Padova)

10 Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta)

9 Sara BARATTIN (Rugby Casale)

8 Flavia SEVERIN (Benetton Treviso)

7 Cecilia ZUBLENA (Sassenage Isere)

6 Ilaria ARRIGHETTI (Rugby Monza 1949)

5 Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta)

4 Cristina MOLIC (Sitam Riviera del Brenta)

3 Lucian GAI (Sitam Riviera del Brenta)

2 Melissa BETTONI (Sassenage Isere)

1 Marta FERRARI (Sitam Riviera del Brenta)

a disposizione

16 Debora BALLARINI (Mustang Rugby Pesaro)

17 Awa COULIBALY (Rugby Monza 1949)

18 Sara ZANON (Benetton Treviso)

19 Alessia PANTAROTTO (Sitam Riviera del Brenta)

20 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)

21 Claudia TEDESCHI (Red&Blu Roma)

22 Michela TONDINELLI (Benetton Treviso)

23 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova)

Calendario Torneo di qualificazione WRWC – Madrid 20/27 aprile

20 aprile – Italia v Samoa 65-22

23 aprile – Italia v Scozia

27 aprile – Spagna v Italia

Classifica: Italia, Spagna e Scozia punti 5; Samoa 1; Olanda e Svezia 0







Condividi Facebook Twitter Whatsapp