ITALDONNE IN RADUNO A PARMA DAL 6 ALL'8 DICEMBRE
di Redazione
03/12/2013
03 Dicembre 2013 - Scritto da Simona De Toma - Ufficio Stampa FIR
Roma, 3 dicembre 2013
ITALDONNE IN RADUNO A PARMA DAL 6 ALL'8 DICEMBRE
Roma - Secondo raduno stagionale per la Nazionale Femminile che si ritroverà a Parma da venerdì 6 a domenica 8 dicembre per una due giorni in
preparazione del primo appuntamento della stagione, quello con il Torneo delle 6 Nazioni Femminile al via nel primo week end di febbraio.
Sono trenta le atlete selezionate dal CT Andrea Di Giandomenico, assistito sul campo dal suo vice Diego Scaglia.
Di seguito l’elenco delle Azzurre convocate.
Cecilia ARPANO (ASD R. Monza 1949)
Ilaria ARRIGHETTI (ASD R. Monza 1949)
Debora BALLARINI (Sitam Riviera del Brenta)
Sara BARATTIN (Rugby Casale)
Monica BRUNO (CUS Torino R. asd)
Chiara BUONGIORNO (ASD R. Monza 1949)
Jessica BUSATO (Benetton Treviso)
Lucia CAMMARANO (ASD R. Monza 1949)
Irene CAMPANINI (Rugby Colorno)
Maria Grazia CIOFFI (US Rugby Benevento)
Alessandra DELL’ORSO (Old Rugby L’Aquila)
Giordana DUCA (Rugby Red Blu asd)
Marta FERRARI (Fed. Francese)
Manuela FURLAN (Benetton Treviso)
Lucia GAI (Sitam Riviera del Brenta)
Silvia GAUDINO (ASD R. Monza 1949)
Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)
Mirjam KELLER (Umbria Rugby Ragazze)
Maria MAGATTI (ASD R. Monza 1949)
Cristina MOLIC (Sitam Riviera del Brenta)
Alessia PANTAROTTO (Sitam Riviera del Brenta)
Beatrice RIGONI (Valsugana R. Padova)
Novella RUSSO (ASD R. Monza 1949)
Valentina RUZZA (Valsugana R. Padova)
Claudia SALVADEGO (Valsugana R. Padova)
Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta)
Flavia SEVERIN (Benetton Treviso)
Michela SILLARI (Rugby Colorno)
Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta)
Maria Diletta VERONESE (Valsugana R. Padova)
Redazione