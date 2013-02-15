Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ITALDONNE, LE AZZURRE CONVOCATE PER LA GARA CON IL GALLES

[RUGBY NOTIZIE] ITALDONNE, LE AZZURRE CONVOCATE PER LA GARA CON IL GALLES

di Redazione 15/02/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALDONNE, LE CONVOCATE PER LA SFIDA CON IL GALLES

AZZURRE DOMENICA 24 A BENEVENTO NEL TERZO TURNO DEL 6 NAZIONI

Roma – Andrea Di Giandomenico, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Femminile, ha convocato ventitre giocatrici per la terza giornata del 6

Nazioni di categoria in programma domenica 24 febbraio a Benevento.

Rientrano nel gruppo, rispetto alla gara vinta in trasferta domenica scorsa a Dundee contro la Scozia, Trevisan e Zublena.

Queste le Azzurre che si raduneranno giovedì a Benevento per preparare la sfida al Galles, battuto in casa dall’Irlanda all’esordio e reduce da

una sconfitta per 32-0 contro la Francia nel secondo turno:

Ilaria ARRIGHETTI (Rugby Monza 1949)

Debora BALLARINI (Mustang Rugby Pesaro)

Sara BARATTIN (Rugby Casale)

Melissa BETTONI (Rugby Sassenage Isere)

Giuliana CAMPANELLA (Red&Blu Rugby)

Vanessa CHINDAMO (Rugby Monza 1949)

Maria Grazia CIOFFI (Red&Blu Rugby)

Michela ESTE (Benetton Treviso)

Marta FERRARI (Sitam Riviera del Brenta)

Manuela FURLAN (Benetton Treviso)

Lucia GAI (Sitam Riviera del Brenta)

Silvia GAUDINO (Rugby Monza 1949) - capitano

Cristina MOLIC (Sitam Riviera del Brenta)

Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta)

Flavia SEVERIN (Benetton Treviso)

Michela SILLARI (Rugby Colorno)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova)

Michela TONDINELLI (Benetton Treviso)

Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta)

Maria Diletta VERONESE (Valsugana Rugby Padova)

Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby Padova)

Sara ZANON (Benetton Treviso)

Cecilia ZUBLENA (Rugby Sassenage Isere)





Condividi Facebook Twitter Whatsapp