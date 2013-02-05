Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ITALDONNE, LE AZZURRE CONVOCATE PER LA TRASFERTA SCOZZESE

di Redazione 05/02/2013

Roma – Andrea Di Giandomenico, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Femminile, ha convocato ventiquattro atleti in preparazione alla

seconda giornata del 6 Nazioni che domenica 10 febbraio metterà le Azzurre di fronte alla Scozia sul campo della Dundee High School (ore 14 locali,

15 in Italia).

Confermato in ampia parte il gruppo che sabato a Rovato ha superato la Francia per 13-12 nel primo turno del Torneo, con Giuliana Campanella della

Red&Blu e Sofia Stefan del Valsugana Padova che si uniscono alla squadra capitanata dalla numero otto monzese Silvia Gaudino.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ITALIA v FRANCIA FEMMINILE

L’Italdonne si radunerà giovedì 7 febbraio presso il CPO “Giulio Onesti” di Roma in vista della partenza per la Scozia fissata per

l’indomani.

Queste le Azzurre convocate:

Ilaria ARRIGHETTI (Rugby Monza 1949)

Debora BALLARINI (Mustang Rugby Pesaro)

Sara BARATTIN (Rugby Casale)

Melissa BETTONI (Rugby Sassenage Isere)

Giuliana CAMPANELLA (Red&Blu Rugby)

Chiara CASTELLARIN (Rugby Colorno)

Vanessa CHINDAMO (Rugby Monza 1949)

Maria Grazia CIOFFI (Red&Blu Rugby)

Awa COULIBALY (Rugby Monza 1949)

Michela ESTE (Benetton Treviso)

Marta FERRARI (Sitam Riviera del Brenta)

Manuela FURLAN (Benetton Treviso)

Lucia GAI (Sitam Riviera del Brenta)

Silvia GAUDINO (Rugby Monza 1949) - capitano

Cristina MOLIC (Sitam Riviera del Brenta)

Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta)

Flavia SEVERIN (Benetton Treviso)

Michela SILLARI (Piacenza Rugby)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova)

Michela TONDINELLI (Benetton Treviso)

Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta)

Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby Padova)

Sara ZANON (Benetton Treviso)





