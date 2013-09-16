ITALIA 7s, I CONVOCATI PER LA TAPPA DI BUCAREST DELLE GRAND PRIX SERIES FIRA
16/09/2013
ITALIA 7s, I CONVOCATI PER LA TAPPA DI BUCAREST DELLE GRAND PRIX SERIES FIRA
Roma – Andy Vilk, responsabile tecnico della Nazionale Italiana 7s maschile, ha convocato diciassette giocatori in preparazione al torneo di
Bucarest in programma sabato 21 e domenica 22 nella capitale rumena e valido come seconda tappa delle GP Series FIRA.
Gli Azzurri si ritroveranno oggi presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma e mercoledì lo staff tecnico ufficializzerà i
nomi dei dodici atleti convocati per la tappa del circuito europeo. Giovedì è prevista la partenza per la Romania.
Inseriti nella Pool A, gli Azzurri affronteranno nella fase a gironi al via sabato mattina l’Inghilterra, il Portogallo, la Georgia, i padroni di
casa della Romania ed il Galles.
Questi i convocati in preparazione al Torneo di Bucarest:
Christian BECERRA (Pro Recco)
Steven BORTOLUSSI (Vea-FemiCZ Rovigo)
Matthew BRESSONS (Gravesend RFC)
Andrea BUONDONNO (Lyons Piacenza)
Alessandro CASTAGNOLI (Rugby Reggio)
Oliviero FABIANI (Lazio Rugby 1927)
Nicolò FADALTI (Marchiol Mogliano)
Luca FALSAPERLA (L’Aquila Rugby)
Matteo FALSAPERLA (Estra I Cavalieri Prato)
Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)
Kaine Paul ROBERTSON (Rugby Viadana, 47 caps)
Giulio RUBINI (Lazio Rugby 1927, 4 caps)
Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)
Giuseppe SAPUPPO (Fiamme Oro Rugby)
Fabrizio SEPE (Lazio Rugby 1927)
Alessandro TARTAGLIA (Lazio Rugby 1927)
Diego VARANI (Lazio Rugby 1927)
