Home Senza categoria ITALIA 7s, I CONVOCATI PER LA TAPPA DI BUCAREST DELLE GRAND PRIX SERIES FIRA

ITALIA 7s, I CONVOCATI PER LA TAPPA DI BUCAREST DELLE GRAND PRIX SERIES FIRA

di Redazione 16/09/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALIA 7s, I CONVOCATI PER LA TAPPA DI BUCAREST DELLE GRAND PRIX SERIES FIRA

Roma – Andy Vilk, responsabile tecnico della Nazionale Italiana 7s maschile, ha convocato diciassette giocatori in preparazione al torneo di

Bucarest in programma sabato 21 e domenica 22 nella capitale rumena e valido come seconda tappa delle GP Series FIRA.

Gli Azzurri si ritroveranno oggi presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma e mercoledì lo staff tecnico ufficializzerà i

nomi dei dodici atleti convocati per la tappa del circuito europeo. Giovedì è prevista la partenza per la Romania.

Inseriti nella Pool A, gli Azzurri affronteranno nella fase a gironi al via sabato mattina l’Inghilterra, il Portogallo, la Georgia, i padroni di

casa della Romania ed il Galles.

Questi i convocati in preparazione al Torneo di Bucarest:

Christian BECERRA (Pro Recco)

Steven BORTOLUSSI (Vea-FemiCZ Rovigo)

Matthew BRESSONS (Gravesend RFC)

Andrea BUONDONNO (Lyons Piacenza)

Alessandro CASTAGNOLI (Rugby Reggio)

Oliviero FABIANI (Lazio Rugby 1927)

Nicolò FADALTI (Marchiol Mogliano)

Luca FALSAPERLA (L’Aquila Rugby)

Matteo FALSAPERLA (Estra I Cavalieri Prato)

Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)

Kaine Paul ROBERTSON (Rugby Viadana, 47 caps)

Giulio RUBINI (Lazio Rugby 1927, 4 caps)

Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)

Giuseppe SAPUPPO (Fiamme Oro Rugby)

Fabrizio SEPE (Lazio Rugby 1927)

Alessandro TARTAGLIA (Lazio Rugby 1927)

Diego VARANI (Lazio Rugby 1927)







Condividi Facebook Twitter Whatsapp