ITALIA, A PRETORIA BEFFA ALL'ULTIMO MINUTO: LA SCOZIA VINCE 30-29

di Redazione 22/06/2013

UNA META DI STROKOSCH ALL’OTTANTESIMO MINUTO CONDANNA GLI AZZURRI

Pretoria (Sudafrica) – Una meta scozzese in pieno recupero, quando la campana che segnala la fine degli ottanta minuti regolamentari è suonata da

alcuni secondi, condanna l’Italia alla terza sconfitta ed al quarto posto nelle Castle Lager Series sudafricane.

Al “Loftus Versfeld” di Pretoria finisce 29-30, decide una meta di Strokosch che si infila tra Parisse e Cittadini dopo una punizione battuta

rapidamente dagli scozzesi dopo che il direttore di gara, sorprendentemente, ha prima girato a favore degli highlanders una mischia ordinata e poi

sanzionato il pack azzurro, sino a quel momento dominante.

Il capitano britannico Laidlaw trasforma firmando il sorpasso ed il successo scozzese al termine di una gara per lunghi tratti dominata dagli Azzurri,

andati in meta dopo trentaquattro secondi con l’ala esordiente Leonardo Sarto, lanciato oltre la linea dopo il calcio d’invio recuperato subito

dagli Azzurri, e capaci di affidarsi spesso e volentieri ad un pacchetto di mischia in grande giornata – enorme la pressione sul pack avversario in

occasione della meta tecnica a metà primo tempo - per mettere a disposizione del numero dieci Di Bernardo numerose chance dalla piazzola.

Proprio il numero dieci azzurro, autore alla seconda uscita da titolare di una buona prestazione nel gioco al piede e di un ottimo sette-su-otto dalla

piazzola, dopo un primo tempo chiuso in pareggio sul 20-20, ha consentito alla squadra di allungare sino al 29-23 con cui si è entrati nella fase

finale del match.

Negli ultimi dieci minuti, con un metro di direzione arbitrale in mischia ordinata apparso improvvisamente differente e con gli Azzurri che hanno

pagato la fatica, la Scozia non ha smesso di credere nell’opportunità di ribaltare il match: il forcing finale è parso infrangersi a più riprese

contro la difesa italiana sino alla giocata veloce di Laidlaw che ha ispirato la percussione di Strokosch, abile a bruciare la retroguardia italiana

consegnando al capitano degli highlanders il piazzato della vittoria.

Questo il tabellino del match:

Pretoria, "Loftus Versfeld Stadium" - sabato 22 giugno

Castle Lager Series, Finale 3-4 posto

Italia v Scozia 29-30

Marcatori: p.t. 1’ m. Sarto tr. Di Bernardo (7-0); 6’ m. Scott tr. Laidlaw (7-7); 14’ cp. Di Bernardo (10-7); 17’ m. Lamont tr. Laidlaw

(10-14); 20’ cp. Laidlaw (10-17); 32’ m. tecnica Italia tr. Di Bernardo (17-17); 37’ cp. Laidlaw (17-20); 39’ cp. Di Bernardo (20-20); s.t.

1’ cp. Laidlaw (20-23); 3’ cp. Di Bernardo (23-23); 18’ cp. Di Bernardo (26-23); 28’ cp. Di Bernardo (29-23); 40’ m. Strokosch tr. Laidlaw

(29-30)

Italia: Masi; Sarto (21’ st. McLean), Morisi (12’ st. Canale), Sgarbi, Venditti; Di Bernardo, Botes (30’ st. Chillon Alb.); Parisse (cap),

Barbieri, Furno; Bortolami (9’ st. Zanni), Cedaro (12’ st. Pavanello A.); Castrogiovanni (9’ st. Cittadini), Giazzon (7’ st. Ghiraldini),

Aguero (7’ st. De Marchi Al.)

all. Brunel

Scozia: Murchie (19’ st. Taylor); Seymour (1’ st. Visser), Dunbar, Scott, Lamont S.; Heathcote (9’ st. Pirgos), Laidlaw (cap); Beattie (21’

st. Harley), Strokosch, Denton; Kellock, Swinson (19’ st. Gilchrist); Murray, Lawson, Dickinson (10’ st. Low, 32’ st. Welsh)

all. Johnson

arb. Hodges (Galles)

Calciatori: Di Bernardo (Italia) 7/8, Laidlaw (Scozia) 6/6

Note: giornata di sole, terreno in eccellenti condizioni. In tribuna il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi. Esordio in Nazionale per Leonardo Sarto,

Leandro Cedaro ed Alberto Chillon.







