ITALIA, BRUNEL ANNUNCIA IL XV CHE AFFRONTA IL SUDAFRICA: DI BERNARDO DALL'INIZIO, TORNA BORTOLAMI
di Redazione
06/06/2013
Durban - Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato 8 giugno alle ore 17.15
affronterà il Sudafrica al Kings Park di Durban nel turno inaugurale delle Castle Lager Series 2013.
L’incontro verrà trasmesso in diretta da Sky Sport 2.
Per la gara che inaugura la finestra internazionale di giugno, ultima tappa di una stagione 2012/2013 caratterizzata dal quarto posto nell’RBS 6
Nazioni con le vittorie su Francia ed Irlanda, Brunel presenta alcune novità, ritrova alcuni atleti rimasti ai margini del Torneo per scelta tecnica
o per problemi fisici e apporta complessivamente sette cambi alla formazione che il 16 marzo scorso ha superato per 22-15 il XV in verde allo Stadio
Olimpico di Roma.
Ennesima conferma per il triangolo allargato con Masi estremo e la coppia d’ali Venditti-McLean che conservano il posto da titolari avuto per
l’intero Torneo mentre è inedita per la Nazionale la coppia di centri tutta trevigiana composta da Alberto Sgarbi, al rientro dopo l’infortunio
alla gamba subito nelle ultime battute della gara contro la Francia, e dal giovane Luca Morisi che contro gli Springboks è titolare in azzurro per la
seconda volta in carriera e conquista il suo terzo cap.
Alla prima convocazione con la Nazionale, dopo una brillante stagione in RaboDirect PRO12 con la Benetton, Alberto Di Bernardo è chiamato ad un
debutto incandescente sulla scena internazionale: a trentatré anni, la maglia numero dieci dell’Italia arriva per la prima volta sulle spalle
dell’apertura nata a Rosario in occasione della sfida alla seconda forza del ranking IRB.
Ad affiancarlo in cabina di regia Edoardo Gori, che a soli ventitré anni taglia il traguardo delle venticinque presenze in Nazionale.
La terza linea è quella protagonista della partita di Twickenham contro l’Inghilterra con Sergio Parisse in maglia numero otto alla
quarantanovesima volta da capitano azzurro, affiancato da Robert Barbieri e da Alessandro Zanni che scende in campo nel suo quarantanovesimo
test-match consecutivo.
In seconda linea, dopo un anno esatto di assenza, torna il veterano ed ex capitano dell’Italia Marco Bortolami, infortunatosi ad una spalla lo
scorso 9 giugno a San Juan contro l’Argentina e fa coppia per la prima volta dal calcio d’inizio con il leader della Benetton Treviso, Antonio
Pavanello.
In prima linea Brunel si affida a Lorenzo Cittadini sul lato destro per una sfida con “The Beast” Mtawarira destinata ad accendere l’entusiasmo
dei tifosi, conferma Leonardo Ghiraldini come prima scelta a tallonatore e lancia dall'inizio ed Alberto De Marchi, chiamato a raccogliere
l’eredità del “Barone” Andrea Lo Cicero.
In panchina Brunel sceglie, per garantirsi adeguato ricambio nella sfida contro la corazzata verdeoro, cinque avanti – il tallonatore Giazzon, i
Aguero e Castrogiovanni, il seconda linea Bernabò e Furno capace di giocare tanto in seconda linea che coprire il ruolo di flanker – optando per
una mediana di riserva completa (Botes-Orquera) ed un trequarti ecclettico in grado di offrire ricambio a tutta la linea come Iannone.
Arbitra il francese Gauzere, che dirige l’Italia per la prima volta in carriera. E’ l’undicesimo confronto tra Italia e Sudafrica, con bilancio
pienamente favorevole agli Springboks.
15 Andrea MASI (London Wasps, 77 caps)
14 Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 14 caps)*
13 Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)*
12 Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 24 caps)
11 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 46 caps)
10 Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, esordiente)
9 Edoardo GORI (Benetton Treviso, 24 caps)*
8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 95 caps) - capitano
7 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 28 caps)
6 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 74 caps)
5 Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 94 caps)
4 Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 18 caps)
3 Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 21 caps)
2 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 53 caps)
1 Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 9 caps)
a disposizione
16 Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 10 caps)
17 Matias AGUERO (Zebre Rugby, 17 caps)
18 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 95 caps)
19 Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps)
20 Joshua FURNO (Narbonne, 8 caps)*
21 Tobias BOTES (Benetton Treviso, 13 caps)
22 Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 33 caps)
23 Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
Note statistiche
895,7kg il peso del pack azzurro
579 i caps totali del XV azzurro (775 con la panchina)
601 iminuti giocati da Masi in test-match dall’inizio della stagione, è l’Azzurro più presente
195,5cm l’altezza media della seconda linea azzurra
49° test-match consecutivo giocato da Alessandro Zanni
49° partita da capitano per Sergio Parisse, record per la Nazionale Italiana
17° partita di Brunel come CT dell’Italia: ad oggi bilancio di 6 vittorie e 10 sconfitte
11° test-match tra Italia e Sudafrica dal 1995 ad oggi. Bilancio di 10-0 per gli Springboks.
16 puntilo scarto minimo tra le due squadre in test-match (29-13, Witbank 19.6.10)
101 punti lo scarto massimo tra le due squadre in test-match (101-0, Port Elizabeth 30.6.01)
