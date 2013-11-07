ITALIA, BRUNEL SCEGLIE IL XV CHE SABATO AFFRONTA L'AUSTRALIA A TORINO
di Redazione
07/11/2013
Torino - Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato 9 novembre affronterà
l’Australia allo Stadio Olimpico di Torino nel primo Cariparma Test Match dell’autunno 2013.
L’incontro verrà trasmesso in diretta da Sky Sport 3 alle ore 15.00.
Nota per le redazioni: Clicca qui per la Media Guide della Nazionale per i Cariparma Test Match 2013 e per il foglio formazioni ufficiale di Italia v
Australia
Per la prima uscita stagionale il CT sceglie un triangolo allargato inedito, con Luke McLean che veste la maglia numero quindici di estremo per la sua
cinquantesima apparizione internazionale - traguardo dal sapore particolare per l’atleta della Benetton Treviso che scende in campo contro il
proprio Paese natale – mentre Leonardo Sarto e Tommaso Benvenuti, quest’ultimo al rientro da titolare in gruppo dopo essere rimasto ai margini
durante il tour estivo, vengono schierati all’ala.
Confermata la coppia tutta trevigiana di centri già vista in Sudafrica durante il tour estivo con Alberto Sgarbi e Luca Morisi, così come già
rodata nel club biancoverde è la cabina di regia con Alberto Di Bernardo all’apertura ed Edoardo Gori . che proprio contro l’Australia, tre anni
fa a Firenze, fece il proprio esordio – mediano di mischia.
Capitan Sergio Parisse, in terza linea, è al cap numero novantanove della carriera, affiancato ancora una volta dai compagni di tante battaglie
Robert Barbieri ed Alessandro Zanni, quest’ultimo alla settantottesima presenza in azzurro.
Tanta esperienza anche in seconda linea con i due capitani italiani di RaboDirect PRO12 Marco Bortolami e Antonio Pavanello a gestire la rimessa
laterale mentre la prima linea è inedita a livello internazionale e vede Martin Castrogiovanni a destra, Davide Giazzon tallonatore e Michele Rizzo
in maglia numero uno sul lato sinistro.
In panchina Leonardo Ghiraldini, pronto al rientro dall’infortunio alla spalla destra, i piloni Matias Aguero e Lorenzo Cittadini, il seconda linea
Quintin Geldenhuys pienamente recuperato dal trauma all’occhio destro, Josh Furno in grado con i suoi due metri di giocare sia seconda linea che
flanker, Tobias Botes e l’esordiente Tommaso Allan come mediani di riserva e Tommaso Iannone come utility back.
Arbitra il neozelandese Glen Jackson, ex apertura dei Saracens inglesi e dei Chiefs di Waikato, presenze nei Maori All Blacks e nei Barbarians, che
dirige l’Italia per la prima volta.
E’ il diciottesimo scontro diretto tra Azzurri e Wallabies ed il bilancio è al momento tutto a favore dei due volte Campioni del Mondo: ultimo
confronto lo scorso novembre a Firenze, con vittoria australiana per 19-22.
15 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 49 caps)
14 Tommaso BENVENUTI (USAP Perpignan, 28 caps)*
13 Luca MORISI (Benetton Treviso, 4 caps)*
12 Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 26 caps)
11 Leonardo SARTO (Zebre Rugby, 1 cap)*
10 Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, 3 caps)
9 Edoardo GORI (Benetton Treviso, 26 caps)*
8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 98 caps) - capitano
7 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 30 caps)
6 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 77 caps)
5 Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 97 caps)
4 Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 21 caps)
3 Martin CASTROGIOVANNI (Toulon RC, 98 caps)
2 Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 12 caps)
1 Michele RIZZO (Benetton Treviso, 8 caps)
a disposizione
16 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 56 caps)
17 Matias AGUERO (Zebre Rugby, 19 caps)
18 Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 24 caps)
19 Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 38 caps)
20 Joshua FURNO (Biarritz Olympique, 10 caps)*
21 Tobias BOTES (Benetton Treviso, 16 caps)
22 Tommaso ALLAN (USAP Perpignan, esordiente)
23 Tommaso IANNONE (Zebre Rugby, 3 caps)*
