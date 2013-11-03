Home Senza categoria ITALIA DA STASERA A TORINO, DOMANI ALLENAMENTO APERTO ORE 11 A PARCO RUFFINI

ITALIA DA STASERA A TORINO, DOMANI ALLENAMENTO APERTO ORE 11 A PARCO RUFFINI

di Redazione 03/11/2013

ITALIA DA STASERA A TORINO, SABATO CARIPARMA TEST MATCH CON L’AUSTRALIA

DOMANI AL “PRIMO NEBIOLO” ALLENAMENTO APERTO AL PUBBLICO ORE 11



Torino – Parte da Torino, pronta ad ospitare il secondo test-match della propria storia sabato prossimo alle 15.00 allo Stadio Olimpico,

l’avventura della Nazionale Italiana Rugby di Jacques Brunel nella finestra internazionale dell’autunno 2013.



I trenta atleti convocati dal Commissario Tecnico per i Cariparma Test Match che prendono il via sabato nel capoluogo sabaudo contro l’Australia si

ritroveranno questa sera all’NH Lingotto e da domani lavoreranno sul campo del “Primo Nebiolo” per preparare il debutto stagionale che sabato

pomeriggio all’Olimpico li opporrà agli Wallabies, a loro volta in arrivo oggi all’ombra della Mole dopo la sconfitta per 20-13 che ieri, a

Twickenham contro l’Inghilterra, ha inaugurato il tour europeo dei due volte Campioni del Mondo.



L’Italia inizierà da subito, domani mattina, a respirare l’affetto di Torino con l’allenamento delle ore 11 aperto al pubblico ed alle scuole a

Parco Ruffini, un anticipazione del grande affetto che il pubblico torinese ed italiano farà respirare a Parisse e compagni al momento di scendere in

campo contro l’Australia, una delle quattro nazionali “Tier 1” mai battute dagli Azzurri nella propria storia (le altre sono Nuova Zelanda,

Sudafrica e, unica europea, l’Inghilterra).



Dopo la sfida di Torino, l’Italia affronterà Fiji a Cremona il 16 novembre e l’Argentina all’Olimpico di Roma il 23: una serie di incontri

fondamentale per la crescita della “banda Brunel” in vista dell’RBS 6 Nazioni 2014 e, in prospettiva, della Rugby World Cup inglese del 2015.



Questi i trenta Azzurri convocati dal CT Brunel e da questa sera in ritiro all’NH Lingotto di Torino:



Piloni



Matias AGUERO (Zebre Rugby, 19 caps)



Martin CASTROGIOVANNI (Toulon RC, 98 caps)



Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 24 caps)



Michele RIZZO (Benetton Treviso, 8 caps)



Tallonatori



Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 56 caps)



Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 12 caps)



Seconde linee



Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 21 caps)



Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 97 caps)



Joshua FURNO (Biarritz Olympique, 10 caps)



Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 38 caps)



Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 21 caps)



Flanker/n.8



Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 30 caps)



Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 94 caps)



Sergio PARISSE (Stade Francais, 98 caps) - capitano



Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 12 caps)



Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 77 caps)



Mediani di mischia



Tobias BOTES (Benetton Treviso, 16 caps)



Edoardo GORI (Benetton Treviso, 26 caps)*



Mediani d’apertura



Tommaso ALLAN (USAP Perpignan, esordiente)



Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, 3 caps)



Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 35 caps)



Centri



Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso, esordiente)*



Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 84 caps)



Luca MORISI (Benetton Treviso, 4 caps)*



Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 26 caps)



Ali/Estremi



Tommaso BENVENUTI (USAP Perpignan, 28 caps)*



Tommaso IANNONE (Zebre Rugby, 3 caps)*



Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 49 caps)



Leonardo SARTO (Zebre Rugby, 1 cap)*



Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 17 caps)*



*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”







