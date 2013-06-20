Home Senza categoria ITALIA, DUE ESORDIENTI E DIECI CAMBI PER L'ULTIMA SFIDA DI STAGIONE

ITALIA, DUE ESORDIENTI E DIECI CAMBI PER L'ULTIMA SFIDA DI STAGIONE

di Redazione 20/06/2013

SARTO E CEDARO DAL PRIMO MINUTO SABATO A PRETORIA CONTRO LA SCOZIA



Durban (Sudafrica) - Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato 22 giugno alle ore

14.15 affronterà la Scozia al Loftus Versfeld di Pretoria nella finale 3°-4° posto delle Castle Lager Series 2013.

L’incontro verrà trasmesso in diretta da Sky Sport 2 a partire dalle 13.30, con pre-partita dagli studi di Milano e telecronaca affidata al

collaudatissimo duo Antonio Raimondi/Vittorio Munari.

E’ l’ultimo test-match della stagione per gli Azzurri e per l’appuntamento che chiude il 2012/2013 il CT azzurro apporta dieci cambi alla

formazione titolare dopo la pesante sconfitta per 39-10 subita contro Samoa sabato scorso a Nelspruit.

Due gli esordienti in campo dal primo minuto: il ventunenne trequarti-ala delle Zebre Leonardo Sarto, reduce dalla sua prima stagione in RaboDirect

PRO12, completa il triangolo allargato composto da Andrea Masi (per l’estremo aquilano è l’ottantesimo cap) e dal compagno di club Giovambattista

Venditti, mentre in seconda linea Brunel lancia dal fischio d’inizio il venticinquenne oriundo dello Stade Rochelais Leandro Cedaro, in tribuna

nelle prime due gare della serie estiva, che fa reparto con Marco Bortolami.

Ritorna dall’inizio la coppia di centri della Benetton Treviso formata da Alberto Sgarbi e Luca Morisi, autori di una prestazione di buon livello

nel turno inaugurale del quadrangolare a Durban contro il Sudafrica l’8 giugno ed è inedita in azzurro la mediana composta da Alberto Di Bernardo

all’apertura e Tobias Botes in maglia numero nove: i due, compagni alla Benetton Treviso fanno coppia in Nazionale per la prima volta, con Di

Bernardo alla seconda uscita dal primo minuto, la terza in assoluto.

Doppio cambio in terza linea, dove il capitano e numero otto Sergio Parisse trova Robert Barbieri in sostituzione di Mauro Bergamasco e Joshua Furno

al posto di Alessandro Zanni, quest’ultimo in panchina.

Anche in prima linea due novità rispetto alla gara con Samoa, con il solo Castrogiovanni confermato da sabato scorso: Matias Aguero è il pilone

sinistro titolare, mentre Davide Giazzon, al dodicesimo caps della carriera, parte per la prima volta in carriera con la maglia azzurra numero due

sulle spalle.

In panchina tutti trevigiani gli avanti - Ghiraldini, Alberto De Marchi, Cittadini, Antonio Pavanello e Zanni – il mediano di mischia esordiente

Alberto Chillon e due utility backs di grande esperienza internazionale come Canale e McLean.

Tra gli Azzurri e la Scozia è il ventunesimo scontro diretto, il primo fuori dall’Europa: il bilancio è di 13 vittorie scozzesi e sette italiane,

con gli highlanders vittoriosi per 34-10 il 9 febbraio scorso ad Edinburgo nell’ultima sfida.

15 Andrea MASI (London Wasps, 79 caps)

14 Leonardo SARTO (Zebre Rugby, esordiente)*

13 Luca MORISI (Benetton Treviso, 3 caps)*

12 Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 25 caps)

11 Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 16 caps)*

10 Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, 2 caps)

9 Tobias BOTES (Benetton Treviso, 15 caps)

8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 97 caps) - capitano

7 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 29 caps)

6 Joshua FURNO (Narbonne, 9 caps)*

5 Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 96 caps)

4 Leandro CEDARO (Stade Rochelais, esordiente)

3 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 97 caps)

2 Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 11 caps)

1 Matias AGUERO (Zebre Rugby, 18 caps)

a disposizione

16 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 55 caps)

17 Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 11 caps)

18 Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 23 caps)

19 Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 20 caps)

20 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 76 caps)

21 Alberto CHILLON (Zebre Rugby, esordiente)*

22 Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 83 caps)

23 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 48 caps)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia







