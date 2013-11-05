ITALIA ED AUSTRALIA, DOMANI SESSIONE AUTOGRAFI CONGIUNTA A &quot;LE GRU&quot;

Home Senza categoria ITALIA ED AUSTRALIA, DOMANI SESSIONE AUTOGRAFI CONGIUNTA A "LE GRU"

di Redazione 05/11/2013

ITALIA E AUSTRALIA, IL PRIMO INCONTRO E’ ALLO SHOPVILLE “LE GRU”

DOMANI DALLE 15 AZZURRI E WALLABIES FIRMANO AUTOGRAFI A TORINO



Roma – Leonardo Ghiraldini, Alberto Sgarbi, Tommaso Benvenuti, Leonardo Sarto e Davide Giazzon da una parte, James Horwill, Scott Fardy, Christian

Lealiifano, Ben McCalman e Ben Alexander dall’altra: il Cariparma Test Match di sabato allo Stadio Olimpico di Torino, con gli Azzurri di Jacques

Brunel impegnati contro l’Australia due volte Campione del Mondo, vivrà un primo momento di incontro tra le due squadre domani pomeriggio alle 15,

al lo Shopville “Le Gru” di Torino, per una sessione autografi congiunta aperta al pubblico.



Per gli appassionati di rugby di Torino, del Piemonte e di tutto il Nord-Ovest una chance da non perdere per trovarsi faccia a faccia con i propri

beniamini e con alcune delle stelle dei Wallabies australiani: per un’ora, a “Le Gru”, i dieci campioni saranno a disposizione per firmare

autografi e scattare foto per tornare poi nei rispettivi raduni ed iniziare l’ultima fase di preparazione alla partita di sabato nell’Olimpico

torinese.







