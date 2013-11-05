Loading...

ITALIA ED AUSTRALIA, DOMANI SESSIONE AUTOGRAFI CONGIUNTA A &quot;LE GRU&quot;

Redazione Avatar

di Redazione

05/11/2013

Roma – Leonardo Ghiraldini, Alberto Sgarbi, Tommaso Benvenuti, Leonardo Sarto e Davide Giazzon da una parte, James Horwill, Scott Fardy, Christian
Lealiifano, Ben McCalman e Ben Alexander dall’altra: il Cariparma Test Match di sabato allo Stadio Olimpico di Torino, con gli Azzurri di Jacques
Brunel impegnati contro l’Australia due volte Campione del Mondo, vivrà un primo momento di incontro tra le due squadre domani pomeriggio alle 15,
al lo Shopville “Le Gru” di Torino, per una sessione autografi congiunta aperta al pubblico.

Per gli appassionati di rugby di Torino, del Piemonte e di tutto il Nord-Ovest una chance da non perdere per trovarsi faccia a faccia con i propri
beniamini e con alcune delle stelle dei Wallabies australiani: per un’ora, a “Le Gru”, i dieci campioni saranno a disposizione per firmare
autografi e scattare foto per tornare poi nei rispettivi raduni ed iniziare l’ultima fase di preparazione alla partita di sabato nell’Olimpico
torinese.


