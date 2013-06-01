Home Senza categoria ITALIA EMERGENTI, BATTUTA LA SELEZIONE LAZIO 22-12 IN VISTA DELLA NATIONS CUP

ITALIA EMERGENTI, BATTUTA LA SELEZIONE LAZIO 22-12 IN VISTA DELLA NATIONS CUP

di Redazione 01/06/2013

LUNEDI’ PARTENZA PER LA ROMANIA PER LA IRB NATIONS CUP 2013



Roma – Vittoria più sofferta del previsto, questo pomeriggio al “Giulio Onesti” di Roma, per l’Italia Emergenti di Andrea Sgorlon che ha

superato per 22-12 la Selezione Lazio in un incontro di sessanta minuti in preparazione alla IRB Nations Cup che prende il via sabato prossimo a

Bucarest.



La seconda rappresentativa azzurra ha impiegato oltre un tempo a prendere il largo, dopo essere andata in svantaggio ad inizio partita per un

placcaggio mancato ed aver chiuso il primo tempo sopra per 7-5 grazie ad una meta di Caffini, trasformata da Ambrosini alla sua prima uscita assoluta

in una maglia azzurra.



In avvio di ripresa un intercetto subito dAgli uomini di Sgorlon ha dato alla Selezione del Comitato laziale la seconda marcatura di giornata, a cui

questa volta Andrea De Marchi e compagni hanno ribattuto quasi immediatamente pareggiando con Bronzini.



Nell’ultimo quarto di gara gli Azzurri hanno preso via via il possesso del campo, mettendo a segno con D’Apice prima e Castagnoli poi le due mete

che hanno fissato lo score finale sul 22-12.



“Avevamo lavorato molto negli ultimi giorni e nonostante i carichi nelle gambe la squadra ha reagito bene, con grande impegno – ha detto a fine

gara il tecnico Sgorlon – non concretizzando appieno la mole di gioco costruita. Ma abbiamo finito in crescendo e questo è sicuramente positivo,

come positivo è constatare che la squadra ha ben assimilato il gioco ed ha le capacità di svilupparlo. Ora ci aspetta un torneo difficile, con tre

impegni ravvicinati, in cui dovremo soprattutto avere la capacità di mantenere maggiormente la pressione sui nostri avversari rispetto a quanto fatto

oggi”.



Domani seduta defatigante per gli Emergenti e pomeriggio di riposo, lunedì partenza per Bucarest in vista del debutto nella IRB Nations Cup fissato

per sabato 8 giugno contro l’Argentina Jaguars.



Roma, CPO “Giulio Onesti” – sabato 1 giugno



Incontro non ufficiale



Italia Emergenti v Selezione Lazio 22-12



Marcatori: p.t. 5’ m. Lazio (0-5); 20’ m. Caffini tr. Ambrosini (7-5); s.t. 1’ m. Lazio (7-12); 5’ m. Bronzini (12-12); 20’ m. D’Apice

(17-12); 30’ m. Castagnoli (22-12)



Italia: Trevisan; Castagnoli, Pratichetti A., Bisegni, Morsellino; Ambrosini, Palazzani; Cicchinelli, Ruffolo, Caffini; Fuser, Van Vuren; Chistolini,

D’Apice, De Marchi An. (cap)



altri entrati: Benettin, Bronzini, Ceccarelli, Colabianchi, Ferrarini, Gega, Lovotti, Maistri, McCann, Ragusi, Visentin



Calendario IRB Nations Cup “Bucarest 2013”



8 giugno



Argentina Jaguars v Italia Emergenti



12 giugno



Russia v Italia Emergenti



16 giugno



Romania v Italia Emergenti







