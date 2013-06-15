Home Senza categoria ITALIA EMERGENTI: CONTRO LA ROMANIA IN PALIO LA NATIONS CUP

ITALIA EMERGENTI: CONTRO LA ROMANIA IN PALIO LA NATIONS CUP

di Redazione 15/06/2013

A BUCAREST GLI AZZURRI DI SGORLON INSEGUONO IL SUCCESSO DOPO LA BEFFA 2012

Bucarest (Romania) – Andrea Sgorlon, tecnico dell’Italia Emergenti, ha annunciato la formazione che domani all’Arcul de Triumf di Bucarest

affronterà i padroni di casa della Romania nella terza ed ultima giornata dell’IRB Nations Cup 2013.

Il turno conclusivo della manifestazione, strutturata con la formula di un girone all’italiana di sola andata, assume a tutti gli effetti i contorni

di una finale con gli Azzurri ed il XV gialloblù appaiate a pari punti dopo i primi due turni in cui entrambe hanno superato l’Argentina Jaguars e

la Russia.

L’incontro si disputerà alle ore 21 locali di domani, le 20.00 in Italia, con diretta streaming disponibile sul portale dell’International Rugby

Board al link sottostante:

Clicca qui per la diretta streaming di Romania v Italia Emergenti

Tanti i cambi nel XV scelto da Sgorlon, con Ragusi – decisivo al piede contro la Russia – che passa da apertura ad estremo lasciando la maglia

numero dieci ad Ambrosini, in cabina di regia insieme al viadanese Bronzini preferito a Palazzani e Benettin che prende posto tra i centri. In terza

linea spazio dal primo minuto a Cicchinelli come numero otto, mentre Van Vuren e Fuser formano la seconda linea e rientra dall’inizio il tallonatore

Tommaso D’Apice.

Vincendo, l’Italia Emergenti conquisterebbe per la prima volta la Nations Cup, sfuggitale in più di un’occasione in passato all’ultima

giornata. Nel 2012, all’ultimo turno, fu proprio la Romania a beffare gli Emergenti – allora allenati da Gianluca Guidi – negli ottanta minuti

conclusivi, aggiudicandosi la coppa davanti al pubblico di casa.

Questa la formazione dell’Italia Emergenti:

15 Simone RAGUSI (Estra I Cavalieri Prato)

14 Alessandro CASTAGNOLI (Rugby Reggio)

13 Alberto BENETTIN (Zebre Rugby)*

12 Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, 1 cap)*

11 Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)*

10 James AMBROSINI (Benetton Treviso)

9 Giorgio BRONZINI (Rugby Viadana)

8 Gabriele CICCHINELLI (Cammi Calvisano)*

7 Filippo FERRARINI (Zebre Rugby)*

6 Emiliano CAFFINI (Zebre Rugby)*

5 Marco FUSER (Benetton Treviso, 1 cap)*

4 Michael VAN VUREN (Zebre Rugby)

3 Dario CHISTOLINI (Gloucester Rugby)

2 Tommaso D’APICE (Gloucester Rugby, 10 caps)*

1 Andrea DE MARCHI (Zebre Rugby) – capitano

a disposizione

16 Ornel GEGA (Petrarca Padova)

17 Andrea LOVOTTI (Cammi Calvisano)*

18 Pietro CECCARELLI (Stade Rochelais)

19 Edoardo RUFFOLO (Estra I Cavalieri Prato)*

20 Saverio COLABIANCHI (Mantovani Lazio)

21 Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano)

22 Ross MCCANN (Estra I Cavalieri Prato)

all. Sgorlon







