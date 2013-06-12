ITALIA EMERGENTI, DOMENICA CONTRO LA ROMANIA IN PALIO LA NATIONS CUP
di Redazione
12/06/2013
ITALIA EMERGENTI, DOMENICA CONTRO LA ROMANIA IN PALIO LA NATIONS CUP
A BUCAREST NEL SECONDO TURNO BATTUTA LA RUSSIA PER 27-19 SOTTO IL DILUVIO
Bucarest (Romania) – L’Italia Emergenti supera per 27-19 la Russia nella seconda giornata della IRB Nations Cup di Bucarest ed ancora una volta
affronterà i padroni di casa della Romania, domenica 16 giugno, nel match che chiude il torneo e che, con Azzurri e rumeni a pari punti in testa alla
classifica, assume i connotati di una finale.
Partita giocata per buona parte sotto una pioggia battente quella di questa sera, con venti minuti di sospensione nella parte conclusiva di un match
che sembrava concluso al momento dell’interruzione (22-12 per gli Azzurri, sino a quel momento dominanti in mischia ma non brillanti nel gioco e sui
breakdown) e che invece, nei dieci minuti conclusivi ha regalato le migliori azioni di giornata con la Russia capace di riaprire il match con una meta
di Sugrobov che, trasformata dal micidiale numero dieci Kushnarev, ha portato il parziale sul 22-19.
Nei cinque minuti finali è uscita allo scoperto la migliore Italia della serata: penetrazioni, velocità di uscita dell’ovale dai punti
d’incontro, un avanzamento veloce che ha dato ad Ambrosini, entrato poco prima per Visentin e schierato all’apertura con Ragusi – sino a quel
momento in regia – spostato all’ala, bravissimo a inventare un cross-kick proprio per Ragusi che ha toccato in meta il 27-19.
Domenica, dopo essere stata beffata per due volte all’ultima giornata dalla Romania nelle precedenti edizioni della Nations Cup vedendo sfumare la
chance di conquistare la manifestazione, l’Italia Emergenti di Andrea Sgorlon ha una nuova chance per centrare il successo nel torneo: a capitan De
Marchi e compagni il compito di non farsela sfuggire.
Questo il tabellino del match:
Bucarest, Stadium “Arcul de Triumf” – mercoledì 12 giugno 2013
IRB Nations Cup, II giornata
Italia Emergenti v Russia 27-19
Marcatori: p.t. 5’ cp. Kushnarev (0-3); 6’ cp. Ragusi (3-3); 15’ cp. Kushnarev (3-6); 23’ cp. Ragusi (6-6); 26’ cp. Kushnarev (6-9); 35’
cp. Kushnarev (6-12); 36’ cp. Ragusi (9-12); 38’ m. Castagnoli tr. Ragusi (16-12); s.t. 3’ cp. Ragusi (19-12); 22’ cp. Ragusi (22-12); 36’
m. Sugrobov tr. Kushnarev (22-19); 39’ m. Ragusi (27-19)
Italia: Benettin; Castagnoli, McCann, Pratichetti A., Visentin (23’ st. Ambrosini); Ragusi, Palazzani (23’ st. Bronzini); Caffini, Ferrarini,
Ruffolo (23’ st. Cicchinelli); Fuser (18’ st. Van Vuren), Colabianchi; Chistolini (3’-11’ pt, 17’ st. Ceccarelli), Maistri (13’ st. Gega),
De Marchi An. (cap, 35’ pt. Lovotti)
all. Sgorlon
Russia: Sugrobov; Otrokov, Rechnev, Makovetskiy, Kotov; Kushnarev, Ryabov; Vengerov, Khudyakov, Temnov (cap); Antonov, Garbuzov; Zykov (6’ st.
Sekisov), Matveev (13’ st. Tsnobiladze), Polivalov (6’ st. Volkov)
all. Jones
arb. Patterson (Scozia)
Cartellini: 32’ pt. giallo Ruffolo (Italia), 34’ pt. giallo Pratichetti A. (Italia), 11’ st. giallo Sekisov (Russia)
Calciatori: Ragusi (Italia) 6/8; Kushnarev (Russia) 5/5
Redazione