ITALIA EMERGENTI, DOMENICA CONTRO LA ROMANIA IN PALIO LA NATIONS CUP

di Redazione 12/06/2013

A BUCAREST NEL SECONDO TURNO BATTUTA LA RUSSIA PER 27-19 SOTTO IL DILUVIO

Bucarest (Romania) – L’Italia Emergenti supera per 27-19 la Russia nella seconda giornata della IRB Nations Cup di Bucarest ed ancora una volta

affronterà i padroni di casa della Romania, domenica 16 giugno, nel match che chiude il torneo e che, con Azzurri e rumeni a pari punti in testa alla

classifica, assume i connotati di una finale.

Partita giocata per buona parte sotto una pioggia battente quella di questa sera, con venti minuti di sospensione nella parte conclusiva di un match

che sembrava concluso al momento dell’interruzione (22-12 per gli Azzurri, sino a quel momento dominanti in mischia ma non brillanti nel gioco e sui

breakdown) e che invece, nei dieci minuti conclusivi ha regalato le migliori azioni di giornata con la Russia capace di riaprire il match con una meta

di Sugrobov che, trasformata dal micidiale numero dieci Kushnarev, ha portato il parziale sul 22-19.

Nei cinque minuti finali è uscita allo scoperto la migliore Italia della serata: penetrazioni, velocità di uscita dell’ovale dai punti

d’incontro, un avanzamento veloce che ha dato ad Ambrosini, entrato poco prima per Visentin e schierato all’apertura con Ragusi – sino a quel

momento in regia – spostato all’ala, bravissimo a inventare un cross-kick proprio per Ragusi che ha toccato in meta il 27-19.

Domenica, dopo essere stata beffata per due volte all’ultima giornata dalla Romania nelle precedenti edizioni della Nations Cup vedendo sfumare la

chance di conquistare la manifestazione, l’Italia Emergenti di Andrea Sgorlon ha una nuova chance per centrare il successo nel torneo: a capitan De

Marchi e compagni il compito di non farsela sfuggire.

Questo il tabellino del match:

Bucarest, Stadium “Arcul de Triumf” – mercoledì 12 giugno 2013

IRB Nations Cup, II giornata

Italia Emergenti v Russia 27-19

Marcatori: p.t. 5’ cp. Kushnarev (0-3); 6’ cp. Ragusi (3-3); 15’ cp. Kushnarev (3-6); 23’ cp. Ragusi (6-6); 26’ cp. Kushnarev (6-9); 35’

cp. Kushnarev (6-12); 36’ cp. Ragusi (9-12); 38’ m. Castagnoli tr. Ragusi (16-12); s.t. 3’ cp. Ragusi (19-12); 22’ cp. Ragusi (22-12); 36’

m. Sugrobov tr. Kushnarev (22-19); 39’ m. Ragusi (27-19)

Italia: Benettin; Castagnoli, McCann, Pratichetti A., Visentin (23’ st. Ambrosini); Ragusi, Palazzani (23’ st. Bronzini); Caffini, Ferrarini,

Ruffolo (23’ st. Cicchinelli); Fuser (18’ st. Van Vuren), Colabianchi; Chistolini (3’-11’ pt, 17’ st. Ceccarelli), Maistri (13’ st. Gega),

De Marchi An. (cap, 35’ pt. Lovotti)

all. Sgorlon

Russia: Sugrobov; Otrokov, Rechnev, Makovetskiy, Kotov; Kushnarev, Ryabov; Vengerov, Khudyakov, Temnov (cap); Antonov, Garbuzov; Zykov (6’ st.

Sekisov), Matveev (13’ st. Tsnobiladze), Polivalov (6’ st. Volkov)

all. Jones

arb. Patterson (Scozia)

Cartellini: 32’ pt. giallo Ruffolo (Italia), 34’ pt. giallo Pratichetti A. (Italia), 11’ st. giallo Sekisov (Russia)

Calciatori: Ragusi (Italia) 6/8; Kushnarev (Russia) 5/5







