ITALIA EMERGENTI, IL XV CHE AFFRONTA I JAGUARS ARGENTINI
di Redazione
07/06/2013
DOMANI SERA PRIMO TURNO DELLA IRB NATIONS CUP, DIRETTA STREAMING ORE 19
Bucarest – Andrea Sgorlon, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Emergenti, ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Argentina
Jaguars domani allo Stadium Arcul de Triumf di Bucarest nella prima giornata dell’IRB Nations Cup 2013.
L’incontro è in programma alle ore 20.00 locali, le 19.00 in Italia, con diretta streaming sul canale dell’emittente rumena TVR2 (CLICCA QUI)
La rappresentativa cadetta azzurra, dopo la verifica contro la Selezione Lazio di sabato scorso a Roma, è chiamata al primo vero appuntamento della
stagione contro la seconda squadra argentina nell’ormai tradizionale torneo estivo IRB in calendario nella capitale rumena.
15 Ruggero TREVISAN (Zebre Rugby)*
14 Alessandro CASTAGNOLI (Rugby Reggio)
13 Giulio BISEGNI (Mantovani Lazio)
12 Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, 1 cap)*
11 Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)*
10 James AMBROSINI (Benetton Treviso)
9 Giorgio BRONZINI (Rugby Viadana)
8 Gabriele CICCHINELLI (Cammi Calvisano)*
7 Filippo FERRARINI (Zebre Rugby)*
6 Edoardo RUFFOLO (Estra I Cavalieri Prato)*
5 Marco FUSER (Benetton Treviso, 1 cap)*
4 Michael VAN VUREN (Zebre Rugby)
3 Dario CHISTOLINI (Gloucester Rugby)
2 Tommaso D’APICE (Gloucester Rugby, 10 caps)
1 Andrea DE MARCHI (Zebre Rugby) - capitano
a disposizione
16 Giovanni MAISTRI (Benetton Treviso)*
17 Pietro CECCARELLI (Stade Rochelais)
18 Saverio COLABIANCHI (Mantovani Lazio)
19 Simone RAGUSI (Estra I Cavalieri Prato)
20 Emiliano CAFFINI (Zebre Rugby)*
21 Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano)
22 Ross MCCANN (Estra I Cavalieri Prato)
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
Argentina Jaguars: Taboada; Masera, Brex, Estelles, Barrea; Poet, Imhoff; Bruno (cap), Chiappesoni, Ortega; Alemanno, Fruttero; Herrera, Marchetti,
Tejerizo
a disposizione: Chaparro, Manso, Borghi, Ahaulli de Chazal, Alcacer-Mackinlay, Bonilla, Dan
Redazione