ITALIA EMERGENTI, LA NATIONS CUP VA ANCORA ALLA ROMANIA

di Redazione 16/06/2013

COME UN ANNO FA, I CADETTI AZZURRI BATTUTI ALL’ULTIMO TURNO: 26-13

Bucarest (Romania) – La storia si ripete all’Arcul de Triumf di Bucarest: come un anno fa, nell’ultima giornata della IRB Nations Cup,

l’Italia Emergenti affronta per il titolo la Romania padrona di casa; come un anno fa, è il XV rumeno a sollevare nuovamente il trofeo davanti al

proprio pubblico.

Finisce 26-13, con un allungo finale da parte della squadra di casa, dopo un primo tempo chiuso in parità sul 13-13, che arriva a conclusione di una

ripresa in cui la squadra allenata dal gallese Lynn Howells, ex tecnico della Leonesse Brescia, prende progressivamente possesso del campo con i

propri avanti e capitalizza ogni volta che ne ha la possibilità con il piede, preciso e potente, del proprio centro Vlaicu.

L’Italia resta attaccata alla partita sino alla mezz’ora della ripresa, quando Gega appena entrato per D’Apice sbaglia un lancio in touche

consegnando palla agli avversari ed il seconda linea azzurro Van Vuren, nel tentativo di recuperare l’ovale, entra lateralmente in maul e viene

ammonito lasciando i compagni in inferiorità.

Sono gli ultimi dieci minuti di gara e la Romania li sfrutta con abilità, mantiene il possesso ed al trentottesimo chiude i conti con l’estremo

Fercu che si inserisce in un maul avanzante, si appropria del pallone vola in meta, con Vlaicu che trasforma il 26-13 che può dare il via ai

festeggiamenti del pubblico dell’Arcul de Triumf.

La Romania torna a sollevare la Nations Cup, l’Italia Emergenti di Andrea Sgorlon chiude al secondo posto con all’attivo le due vittorie su

Argentina Jaguars e Russia e la sconfitta di questa sera che non consente alla FIR di poter festeggiare la seconda vittoria in un torneo

internazionale ad una settimana esatta di distanza dal successo degli Azzurrini U20 nel Junior World Rugby Trophy.

Questo il tabellino del match di questa sera:

Bucarest, Stadium “Arcul de Triumf” – domenica 16 giugno

IRB Nations Cup, III giornata

Romania v Italia Emergenti 26-13

Marcatori: p.t. 18’ cp. Ambrosini (0-3); 22’ m. Fercu tr. Vlaicu (7-3); 26’ cp. Vlaicu (10-3); 28’ m. Pratichetti A. tr. Ambrosini (10-10);

32’ cp. Ambrosini (10-13); 34’ cp. Vlaicu (13-13); s.t. 10’ cp. Vlaicu (16-13); 30’ cp. Vlaicu (19-13); 38’ m. Fercu tr. Vlaicu (26-13)

Romania: Fercu; Ionita, Gal, Vlaicu, Hihetah; Dimofte (14’ st. Dumitru), Calafeteanu (14’ st. Surugiu); Carpo (18’ pt. Mitu), Macovei (cap, 2’

st. Lazar), Lucaci; Sirbe, Poparlan; Pungea, Radoi (28’ st. Capatana), Pristavita

all. Howells

Italia: Ragusi; Castagnoli, Benettin (14’ st. McCann), Pratichetti A., Morsellino; Ambrosini, Bronzini (24’ st. Palazzani); Cicchinelli (10’ st.

Ruffolo), Ferrarini, Caffini; Fuser (33’ st. Colabianchi), Van Vuren; Chistolini (8’ st. Ceccarelli), D’Apice (32’ st. Gega), De Marchi An.

(cap, 10’ st. Lovotti)

all. Sgorlon

arb. Montes (Uruguay)

Cartellini: 32’ st. giallo Van Vuren (Italia)

Calciatori: Ambrosini (Italia) 3/6, Vlaicu (Romania) 6/8

Note: serata serena, terreno in buone condizioni.







