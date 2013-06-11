ITALIA EMERGENTI, SGORLON ANNUNCIA IL XV CHE DOMANI SFIDA LA RUSSIA
di Redazione
11/06/2013
ITALIA EMERGENTI, SGORLON ANNUNCIA IL XV CHE DOMANI SFIDA LA RUSSIA
IL SECONDO TURNO DELLA NATIONS CUP IN DIRETTA ALLE 19 SU WW.IRB.COM
Bucarest (Romania) – Andrea Sgorlon, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Emergenti, ha annunciato la formazione che domani alle ore 20 (le
19 in Italia) affronterà la Russia nella seconda giornata della IRB Nations Cup. 2013.
Nel primo turno, sabato sera, la rappresentativa cadetta capitanata dal pilone delle Zebre Andrea De Marchi ha superato per 26-6 l’Argentina Jaguars
mentre la Russia si è arresa per 30-20 alla Romania padrona di casa.
L’incontro con la Russia, in programma come tutta la manifestazione allo Stadium “Arcul de Triumf”, verrà trasmesso in diretta streaming sul
sito internet dell’International Rugby Board, http://www.irb.com/live/video.html
Diversi i cambi apportati al XV titolare dopo la vittoria sui sudamericani, con Benettin estremo dal primo minuto, McCann che rimpiazza tra i centri
l’infortunato Bisegni (oggi per il laziale rientro in Italia, da Rovigo arriva Francesco Menon), Visentin all’ala. Rivista completamente la
mediana, con Ragusi all’apertura e Palazzani numero nove. In mischia, Caffini viene preferito a Cicchinelli come numero otto, Colabianchi parte in
seconda linea per Van Vuren e Maistri prende il posto di D’Apice a tallonatore.
Un dubbio in panchina, con ballottaggio tra Ambrosini e Morsellino sino alla rifinitura di questa sera.
Questa la formazione dell’Italia Emergenti:
15 Alberto BENETTIN (Zebre Rugby, 1 cap)*
14 Alessandro CASTAGNOLI (Rugby Reggio)
13 Ross MCCANN (Estra I Cavalieri Prato)
12 Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, 1 cap)*
11 Michele VISENTIN (Cammi Calvisano)*
10 Simone RAGUSI (Estra I Cavalieri Prato)
9 Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano)
8 Emiliano CAFFINI (Zebre Rugby)*
7 Filippo FERRARINI (Zebre Rugby)*
6 Edoardo RUFFOLO (Crociati Rugby)*
5 Marco FUSER (Benetton Treviso, 1 cap)*
4 Saverio COLABIANCHI (Mantovani Lazio)
3 Dario CHISTOLINI (Gloucester Rugby)
2 Giovanni MAISTRI (Benetton Treviso)*
1 Andrea DE MARCHI (Zebre Rugby) - capitano
a disposizione
16 Ornel GEGA (Petrarca Padova)
17 Andrea LOVOTTI (Cammi Calvisano)*
18 Pietro CECCARELLI (Stade Rochelais)
19 Gabriele CICCHINELLI (Cammi Calvisano)*
20 Michael VAN VUREN (Zebre Rugby)
21 James AMBROSINI (Benetton Treviso)/Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)*
22 Giorgio BRONZINI (Rugby Viadana)
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
IL SECONDO TURNO DELLA NATIONS CUP IN DIRETTA ALLE 19 SU WW.IRB.COM
Bucarest (Romania) – Andrea Sgorlon, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Emergenti, ha annunciato la formazione che domani alle ore 20 (le
19 in Italia) affronterà la Russia nella seconda giornata della IRB Nations Cup. 2013.
Nel primo turno, sabato sera, la rappresentativa cadetta capitanata dal pilone delle Zebre Andrea De Marchi ha superato per 26-6 l’Argentina Jaguars
mentre la Russia si è arresa per 30-20 alla Romania padrona di casa.
L’incontro con la Russia, in programma come tutta la manifestazione allo Stadium “Arcul de Triumf”, verrà trasmesso in diretta streaming sul
sito internet dell’International Rugby Board, http://www.irb.com/live/video.html
Diversi i cambi apportati al XV titolare dopo la vittoria sui sudamericani, con Benettin estremo dal primo minuto, McCann che rimpiazza tra i centri
l’infortunato Bisegni (oggi per il laziale rientro in Italia, da Rovigo arriva Francesco Menon), Visentin all’ala. Rivista completamente la
mediana, con Ragusi all’apertura e Palazzani numero nove. In mischia, Caffini viene preferito a Cicchinelli come numero otto, Colabianchi parte in
seconda linea per Van Vuren e Maistri prende il posto di D’Apice a tallonatore.
Un dubbio in panchina, con ballottaggio tra Ambrosini e Morsellino sino alla rifinitura di questa sera.
Questa la formazione dell’Italia Emergenti:
15 Alberto BENETTIN (Zebre Rugby, 1 cap)*
14 Alessandro CASTAGNOLI (Rugby Reggio)
13 Ross MCCANN (Estra I Cavalieri Prato)
12 Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, 1 cap)*
11 Michele VISENTIN (Cammi Calvisano)*
10 Simone RAGUSI (Estra I Cavalieri Prato)
9 Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano)
8 Emiliano CAFFINI (Zebre Rugby)*
7 Filippo FERRARINI (Zebre Rugby)*
6 Edoardo RUFFOLO (Crociati Rugby)*
5 Marco FUSER (Benetton Treviso, 1 cap)*
4 Saverio COLABIANCHI (Mantovani Lazio)
3 Dario CHISTOLINI (Gloucester Rugby)
2 Giovanni MAISTRI (Benetton Treviso)*
1 Andrea DE MARCHI (Zebre Rugby) - capitano
a disposizione
16 Ornel GEGA (Petrarca Padova)
17 Andrea LOVOTTI (Cammi Calvisano)*
18 Pietro CECCARELLI (Stade Rochelais)
19 Gabriele CICCHINELLI (Cammi Calvisano)*
20 Michael VAN VUREN (Zebre Rugby)
21 James AMBROSINI (Benetton Treviso)/Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)*
22 Giorgio BRONZINI (Rugby Viadana)
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
Articolo Precedente
Rugby Città di Frascati Ssd. Colleluori e Musetti: «Il “Lazio Rugbeer”? Esperienza da ripetere»
Articolo Successivo
ITALIA, GIAZZON OUT: GIOVEDI' BRUNEL ANNUNCIA LA FORMAZIONE
Redazione