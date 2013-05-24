Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ITALIA EMERGENTI, SGORLON SCEGLIE IL GRUPPO PER LA NATIONS CUP

[RUGBY NOTIZIE] ITALIA EMERGENTI, SGORLON SCEGLIE IL GRUPPO PER LA NATIONS CUP

di Redazione 24/05/2013

ITALIA EMERGENTI, SGORLON SCEGLIE IL GRUPPO PER LA NATIONS CUP

A BUCAREST TRE MATCH CONTRO ARGENTINA JAGUARS, RUSSIA E ROMANIA

Roma – Andrea Sgorlon, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Emergenti, ha ufficializzato oggi la lista dei ventisei atleti convocati per

partecipare alla IRB Nations Cup interamente in programma allo Stadium Arcul de Triumf Bucarest (Romania)dall’8 al 16 giugno.

La seconda rappresentativa azzurra, alle prime uscite stagionali dopo i raduni invernali e l’ultima seduta congiunta di mercoledì a Calvisano

contro gli Azzurrini U20, affronterà l’Argentina Jaguars sabato 8 giugno alle 20.00 locali (19.00 in Italia), la Russia il 12 giugno ed infine i

padroni di casa della Romania, vincitori della scorsa edizione proprio a spese degli Emergenti italiani, il 16.

La Nazionale Emergenti si radunerà a Roma, presso il CPO “Giulio Onesti”, nella giornata di giovedì 30 maggio insieme alla Nazionale Maggiore.

Questi i ventisei atleti convocati:

James AMBROSINI (Benetton Treviso)

Alberto BENETTIN (Zebre Rugby, 1 cap)*

Giulio BISEGNI (Mantovani Lazio)

Giorgio BRONZINI (Rugby Viadana)

Emiliano CAFFINI (Zebre Rugby)*

Alessandro CASTAGNOLI (Rugby Reggio)

Pietro CECCARELLI (Stade Rochelais)

Dario CHISTOLINI (Gloucester Rugby)

Gabriele CICCHINELLI (Cammi Calvisano)*

Saverio COLABIANCHI (Mantovani Lazio)

Tommaso D’APICE (Gloucester Rugby, 10 caps)*

Andrea DE MARCHI (Zebre Rugby)

Filippo FERRARINI (Zebre Rugby)*

Marco FUSER (Benetton Treviso, 1 cap)*

Ornel GEGA (Petrarca Padova)

Andrea LOVOTTI (Cammi Calvisano)*

Giovanni MAISTRI (Benetton Treviso)*

Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato)

Ross MCCANN (Estra I Cavalieri Prato)

Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)*

Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano)

Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, 1 cap)*

Simone RAGUSI (Estra I Cavalieri Prato)

Edoardo RUFFOLO (Estra I Cavalieri Prato)*

Ruggero TREVISAN (Zebre Rugby)*

Michael VAN VUREN (Zebre Rugby)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

Calendario IRB Nations Cup “Bucarest 2013”

8 giugno

Argentina Jaguars v Italia Emergenti

12 giugno

Russia v Italia Emergenti

16 giugno

Romania v Italia Emergenti







