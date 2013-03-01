(RUGBY NOTIZIE) ITALIA FEMMINILE: CHIARA CASTELLARIN IN SOSTITUZIONE DI MARIA GRAZIA CIOFFI
di Redazione
01/03/2013
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php )
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
01.03.2013
Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR
Roma, 1 marzo 2013
ITALIA FEMMINILE: CHIARA CASTELLARIN IN SOSTITUZIONE DI MARIA GRAZIA CIOFFI
Roma – Chiara Castellarin, ala/estremo del Colorno, subentra per Maria Grazia Cioffi nell’elenco delle ventitré atlete convocate per il quarto
turno del Torneo Femminile delle 6 Nazioni che porterà le Azzurre in Inghilterra.
Maria Grazia Cioffi, centro della Red&Blu Rugby, ha riportato un trauma al ginocchio destro in occasione della gara contro il Galles di domenica
scorsa a Benevento, motivo per cui lo staff tecnico ha preferito tenerla a riposo precauzionale in vista dell’ultimo impegno contro l’Irlanda
(Parabiago, Stadio Comunale, 17 marzo, ore 14.30).
Chiara Castellarin, presente a Rovato contro la Francia ed a Dundee contro la Scozia, si unirà al resto del gruppo a Roma giovedì prossimo, 7 marzo.
Simona DE TOMA
Tel: +390645213112
Mob: +39 3393786245
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
link Cancellazione dalla lista (
http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1455&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
01.03.2013
Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR
Roma, 1 marzo 2013
ITALIA FEMMINILE: CHIARA CASTELLARIN IN SOSTITUZIONE DI MARIA GRAZIA CIOFFI
Roma – Chiara Castellarin, ala/estremo del Colorno, subentra per Maria Grazia Cioffi nell’elenco delle ventitré atlete convocate per il quarto
turno del Torneo Femminile delle 6 Nazioni che porterà le Azzurre in Inghilterra.
Maria Grazia Cioffi, centro della Red&Blu Rugby, ha riportato un trauma al ginocchio destro in occasione della gara contro il Galles di domenica
scorsa a Benevento, motivo per cui lo staff tecnico ha preferito tenerla a riposo precauzionale in vista dell’ultimo impegno contro l’Irlanda
(Parabiago, Stadio Comunale, 17 marzo, ore 14.30).
Chiara Castellarin, presente a Rovato contro la Francia ed a Dundee contro la Scozia, si unirà al resto del gruppo a Roma giovedì prossimo, 7 marzo.
Simona DE TOMA
Tel: +390645213112
Mob: +39 3393786245
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
link Cancellazione dalla lista (
http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1455&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XIV GIORNATA
Articolo Successivo
ROVIGO E PETRARCA PRONTE A CONTENDERSI L'ADIGE CUP
Redazione