(RUGBY NOTIZIE) ITALIA FEMMINILE DA DOMANI A ROMA PER PREPARARE LA SFIDA ALLA SPAGNA
di Redazione
06/12/2012
ITALIA FEMMINILE DA DOMANI A ROMA PER PREPARARE LA SFIDA ALLA SPAGNA Roma – Si ritroveranno domani a Roma, presso il centro di preparazione olimpica del CONI Giulio Onesti, le ventitré Azzurre convocate dal coach Andrea Di Giandomenico per il secondo impegno stagionale che domenica prossima, 9 dicembre (calcio d’inizio ore 11.00), le opporrà alla Spagna. Sede del match lo stesso impianto che ospita il raduno azzurro. “Quella con la spagna sarà una partita “vera”, molto combattuta. – spiega il Team Manager, Maria Cristina Tonna – “Loro schiereranno la migliore formazione, con le atlete del Seven appena rientrate dal Mondiale di Dubai; magari saranno un po’ provate tra viaggi e gare, ma di sicuro al top della forma. Stiamo lavorando per far diventare questo appuntamento una costante della nostra preparazione autunnale. Per noi sarà un test importantissimo, dopo quello con gli Usa di tre settimane fa’, in vista del 6 Nazioni e della qualificazione ai Mondiali 2014”. “A lato della gara ci sarà un evento per noi molto importante, ancora una volta giocheranno le “Arlecchine” una selezione di bambine minirugbiste del Comitato Lazio; è un progetto di immagine al quale stiamo lavorando: queste bimbe sono il nostro futuro e vogliamo dare dimostrazione del fatto che il rugby è davvero un gioco per tutti. Per questo ringrazio tutte le società che collaborano con noi e gli infaticabili genitori. Spero di vedere domenica gli spalti pieni. Roma si merita rugby al femminile di alto livello e la nostra squadra un palcoscenico d’eccezione come Roma”. Le Azzurre dovranno fare a meno per questo appuntamento della terza linea del Rugby Monza, Ilaria Arrighetti, resasi indisponibile per infortunio. LE CONVOCATE BALLARINI Debora (Rugby Riviera Del Brenta) BARATTIN Sara (Rugby Casale) BETTONI Melissa (Fed. Francese) CAMPANELLA Giuliana (Red&Blu Rugby) CHINDAMO Vanessa (Rugby Monza) CIOFFI Maria Grazia (Red&Blu Rugby) COULIBALY Awa (Rugby Monza) ESTE Michela (Benetton Rugby Treviso) FERRARI Marta (Rugby Riviera Del Brenta) FURLAN Manuela (Benetton Rugby Treviso) GAI Lucia (Rugby Riviera Del Brenta) GAUDINO Silva (Rugby Monza 1949) MOLIC Cristina (Rugby Riviera Del Brenta) PANTAROTTO Alessia (Rugby Riviera Del Brenta) SCHIAVON Veronica (Rugby Riviera Del Brenta) SEVERIN Flavia (Benetton Rugby Treviso) SILLARI Michela (Rugby Colorno) STEFAN Sofia (Valsugana Rugby Padova) TONDINELLI Michela (Benetton Rugby Treviso) TREVISAN Alice (Rugby Riviera Del Brenta) VERONESE Maria Diletta (Valsugana Rugby Padova) ZANGIROLAMI Paola (Valsugana Rugby Padova) ZANON Sara (Benetton Rugby Treviso) Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1068&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
