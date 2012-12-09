ITALIA FEMMINILE. LE AZZURRE BATTONO LA SPAGNA PER 29-12
di Redazione
09/12/2012
ITALIA FEMMINILE. LE AZZURRE BATTONO LA SPAGNA PER 29-12. L'Italia Femminile fa suo il match amichevole giocato a Roma contro al Spagna per 29-12 (p.t. 17-00). Per le azzurre il test era da considerarsi tappa di avvicinamento al Sei Nazioni di categoria e il tecnico Di Giandomenico era alla ricerca di miglioramenti rispetto alla gara contro l'USA di metà novembre. La prova alla fine è stata molto convincente con le azzurre abili ad imprimere alla partita un alto ritmo e un predominio in mischia. Reattività e conquista dalle fonti del gioco che hanno fatto ben presto la differenza nello score. Pronti e via e subito al meta dalla Veronese che schiacciava l'ovale dopo una bella azione di tutto il reparto dei tre quarti italiani. Al 7' era la volta della mischia che di forza lavorava un pallone finalizzato poi dalla Trevisan che oltrepassava la meta per il 14-00 parziale (doppia trasformazione della Veronica Schiavon). Il gioco rallentava e le spagnole mettevano pressione soprattutto con azioni veloci della cavalleria leggera, ma non concretizzavano praticamente nulla in termini di punti. Al 30' la Schiavon italiana centrava i pali con un preciso piazzato (17-00) con il quale si chiudeva il primo tempo. Nella ripresa le azzurre spingevano nuovamente sull'acceleratore e al 54' era sempre la Veronese a finalizzare un cambio di gioco con una veloce corsa in meta. Seguiva la Stefan al 67' abile a rompere alcuni tentativi di placcaggi e segnare la meta del 29-00. Iniziavano i cambi ed entrava quasi tutta la panchina italiana ma il ritmo calava di negli ultimi minuti di gioco. Se ne approfittava la Spagna che più vogliosa di segnare marcava punti prima con la terza linea Gasso e successivamente, in tempo di recupero, con la seconda linea Garcia Rocio. Finiva 29-12 per le azzurre. Roma – Giulio Onesti ITALIA – SPAGNA 29-12 (17-00) Italia: Furlan; Stefan (76 Tondinelli); Sillari; Zangirolami; Veronese (64 Chindamo); Schiavon Veronica; Barattin; Severin (73 Campanella); Gaudino (cap); Este; Trevisan (73 Panzarotto); Molic; Gai (73 Ballerini); Zanon (65 Ferrari); Bettoni (73 Coulibaly). All. Di Giandomenico. Spagna: Pla, Martinez, Bravo, Garcia Patrizia (64 Esbri), Rial, Schiavon Irene (59 Roca), Cabane (41 Arnau), Aigneren, De La Llama, Gasso, Garcia Rocio, Bailan, Otxoa de Aspuru (59 Rico), Gonzalez, Sequedo (41 Casado). Marcatori: 1 Mt Veronese tr Schiavon Ver.; 7 Mt Trevisan tr Schiavon Ver.; 30 cp Schiavon Ver.; II° Tempo: 54 Mt Veronese; 67 Mt Stefan tr Schiavon ver.; 77 Mt Gasso tr Bravo; 80 Mt Garcia Rocio. Arbitro: Clare DANIELS (Rfu). Assistenti: Salvini e Guerzoni (Italia). Note: Spettatori 300. Giornata soleggiata ma fredda.
Redazione