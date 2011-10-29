(RUGBY NOTIZIE) ITALIA FEMMINILE. LE AZZURRE SCONFITTE IN FRANCI
di Redazione
29/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 29.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 29 ottobre 2011 ITALIA FEMMINILE. LE AZZURRE SCONFITTE DALLA FRANCIA PER 37-00 LâItalia Femminile viene sconfitta dalla Francia femminile per 37-00 (p.t. 22-00) nella prima uscita stagionale in vista della preparazione della stagione sportiva 2011-2012. A Nizza, le azzurre mettono grinta e determinazione contro le piÃ¹ dinamiche francesi e chiudono la prima frazione di gioco in svantaggio per 22-00 frutto di tre mete francesi. Poi i tecnici Di Giandomenico e Porrino mettono in campo tutte le ragazze a disposizione per far trovare il contatto della gara. Le azzurre sfiorano piÃ¹ volte la meta della bandiera ma errori di passaggio fanno sfumare la segnatura. Â Nizza, Stade des Arboras FRANCIA FEMMINILE â ITALIA FEMMINILE 37-00 (22-00) FRANCIA. Rousseau, Fourcade, Anastassiadis (65 Mayans), Agricole, Pelle, Tremouliere (60 Bailon), Yahe (50 Troncy), Rodriguez (55 Canal), Rabier, Chatelier, De NadaÃ¯ (55 Bouisset), Mert, Dupont (60 Chobet), Salles (65 Mignot), Arricastre. ITALIA: Furlan, Stefan (41 Zangirolami), Cioffi, Pagli (41 Rochas), Barattin, Schiavon, Chiniamo (41 Tondinelli), Severin, Zublena (41 Nespoli Mc.), Giordano (41 Molic), Ruzza (41 Trevisan), Pettinelli, Raponi (41 Gai), Ballarini, Nespoli A. (75 Raponi). All. Di Diandomenico e Porrino. Marcatori: 12 Mt Pelle; 19 cp Agricole; 28 Mt De Nadai tr Tremouliere; 40 Mt Salles tr Tremouliere; IIÂ° Tempo: 47 Mt Rodriguez; 72 Mt Mayans ; 80 Mt Bouisset. Arbitro: Critine Bigarand (Fra). Note: Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
