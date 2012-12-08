ITALIA FEMMINILE. SCELTO IL XV CHE AFFRONTERA' LA SPAGNA
di Redazione
08/12/2012
ITALIA FEMMINILE. SCELTO IL XV CHE AFFRONTERA' DOMANI A ROMA LA SPAGNA Il tecnico azzurro Andrea DI GIANDOMENICO ha sciolto gli ultimi dubbi ed ha diramato la formazione che affronterà domenica ore 11.00 a Roma presso il centro Giulio Onesti, la Spagna. “In vista di questa partita con la Spagna procediamo con il nostro percorso di avvicinamento al Torneo delle 6 Nazioni 2013 - afferma deciso il coach - . Nel match contro gli Stati Uniti (18 novembre, 34-20 per le americane, ndr) abbiamo affrontato una squadra che ci ha messo in grande difficoltà dal punto di vista fisico e per questo abbiamo subito il loro gioco. La Spagna, invece, fa della velocità il proprio punto di forza. Quella che è iniziata è una stagione molto importate per noi, con il 6 Nazioni alle porte, torneo di qualificazione al Mondiale 2014”. L’ultimo confronto con il XV iberico risale a sette mesi fa’ a Rovereto (TN) in occasione degli Europei FIRA-AER. In quell’occasione l’Italia “A” superò le spagnole 54 – 3 conquistando, così, il terzo posto nella classifica del Girone Elite. “Rispetto al Spagna che abbiamo incontrato in Coppa Europa” – continua Di Giandomenico - “ci aspettiamo una formazione più competitiva con le atlete appena rientrate dal Mondiale Seven di Dubai”. Questa la formazione dell’Italia. 15) Furlan; 14) Stefan; 13) Sillari; 12) Zangirolami; 11) Veronese; 10) Schiavon; 9) Barattin; 8) Severin; 7) Gaudino (cap); 6) Este; 5) Trevisan; 4) Molic; 3) Gai; 2) Zanon; 1) Bettoni. 16) Ballerini; 17) Ferrari; 18)Coulibaly; 19) Panzarotto; 20) Campanella; 21) Chiniamo; 22) Tondinelli; 23) Cioffi. L’arbitro del match è Clare Daniels (RFU). Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Redazione