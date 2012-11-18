ITALIA FEMMINILE. VITTORIA PER L'USA 34-20
di Redazione
18/11/2012
ITALIA FEMMINILE. GLI USA VINCONO 34-20 ROMA – L'Italia femminile perde il test match contro l'USA con il punteggio di 34-20 (p.t. 19-00 in favore delle americane.). La partita per le azzurre è stata difficile e il grande dinamismo delle americane ha fatto la differenza. Il primo tempo è stato tutto o quasi ad appannaggio delle avversarie che hanno realizzato due mete con il numero 8 Daley e al 26' con il pilone Burke. Nella ripresa le ragazze del coach Di Giandomenico hanno messo qualcosa in più in termini di determinazione e al 52 la Severin schiacciava in meta dopo una bella azione degli avanti. Tempo 6 minuti ed era la Sillari ad essere brava a finalizzare un recupero di palla ed involarsi sulla fascia per il momentaneo 29-14. La Schiavon centrava i pali con un piazzato per il 17-29, ma l'Italia doveva capitolare al 75' per la quinta meta USA realizzata da Griffith. Allo scadere dal piede della Schiavon gli altri 3 punti che chiudevano il match sul 20-34 finale. "Era importante fare esperienza alla battaglia – analizza al termine del match il CT Andrea Di Giandomenico. Gli USA hanno messo l'incontro sul piano fisico in generale ed hanno avuto la meglio. Queste partite servono per far capire a tutti che in campo bisogna essere più decisi e pronti a lottare sulle fonti del gioco". ITALIA – USA 20-34 (P.T. 00-19) ITALIA: Furlan; Veronese (49 Sillari); Cioffi; Zangirolami (70 Tondinelli); Castellarin (75 Chindamo); Veronica Schiavon; Barattin; Severin; Gaudino cap.; Zublena (67 Molic); Trevisan; Ruzza (41 Este); Gai (75 Ferrari); Ballerini (67 Coulibaly); Nespoli (41 Bettoni). All. Di Giandomenico e Scaglia. USA: Rozie, Kmiecik, Daniels (61 Griffith), pankey, Moreno, Anderson (75 Stolba), White (54 Lui), Daley, Kungler (41 Denham), Turley, Blandey (61 Meysner), Bridges, Burke (54 Wilson), Wangler (63 Augustin), Chobot (48 reddick). Marcatori: 4 Mt Daley; 16 Mt Daley tr Anderson; 26 Mt Burke tr Anderson; II° tempo: 43 cp Anderson; 50 Mt Daniels tr Anderson; 52 Mt Severin tr Schiavon; 58 Mt Sillari tr Schiavon; 68 cp Schiavon; 75 Mt Griffith; 76 cp Schiavon. Arbitro: Claire HODNETT (Inghilterra) Giudici di Linea: Barbar GUASTINI e Federica GUERZONI. Quarto assistente: Beatrice BENVENUTI. Note: Spettatori 400. Terreno in ottime condizioni.
