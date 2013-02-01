ITALIA-FRANCIA: ACCESSO STADIO OLIMPICO SABATO 2 FEBBRAIO
di Redazione
01/02/2013
Roma - Si riportano di seguito tempi e modalità di accesso allo Stadio Olimpico di Roma per la giornata di sabato 2 febbraio, in cui sono inprogramma i Captain’s Run delle due squadre e la conferenza stampa del capitano dell’Italia.Per accedere allo Stadio Olimpico sarà necessario esibire il pass stampa valido per la partita Italia – Francia del giorno seguente. Il centro accrediti, situato in Viale delle Olimpiadi 60 (Aula Bunker), sarà aperto dalle ore 9.00 di sabato 2 febbraio (la chiusura è prevista alle 18.00). Lo stesso sarà aperto nella giornata di domenica 3 dalle ore 9.00 alle ore 15.30. L’ingresso all’impianto sarà consentito dalla porta carraia situata in Curva Sud a partire dalle ore 10.00. Si precisa che non sarà possibile accedere con il proprio mezzo. L’accesso al terreno di gara per seguire i Captain’s Run delle due squadre avverrà attraverso l’Area Hospitality della Tribuna Monte Mario. Di seguito nel dettaglio gli appuntamenti media previsti nella giornata di sabato 2 febbraio: ore 11.00: Captain's run Italia - aperto ai media primi 15' ore 12.00: Conferenza stampa pre-partita Capitano Italia c/o Sala Conferenza Stampa Stadio Olimpico ore 16.00: Captain's run Francia - aperto ai media primi 15' Si allega piantina esplicativa dell’area del Foro Italico. Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1288&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
