ITALIA, GELDENHUYS RIENTRA IN GRUPPO IN VISTA DEI CARIPARMA TEST MATCH
di Redazione
27/10/2013
AZZURRI DA QUESTA SERA A ROMA, MERCOLEDI' BRUNEL ANNUNCIA I 30 PER L'AUSTRALIA
Roma – Sale a trentasei il numero di atleti presenti da questa sera al CPO “Giulio Onesti” di Roma per il secondo raduno della Nazionale
Italiana Rugby in preparazione ai Cariparma Test Match di novembre.
Il Commissario Tecnico Jacques Brunel, dopo il primo periodo di allenamenti svolto nella Capitale sino a mercoledì scorso, ha deciso di aggregare
alla rosa dell’Italrugby, per il raduno in programma nella Capitale da questa sera sino al 30 ottobre, anche il seconda linea delle Zebre Rugby
Quintin Geldenhuys, in fase di recupera dall’infortunio all’occhio riportato in RaboDirect PRO12.
Gli Azzurri, dopo una prima riunione tecnica collettiva in programma questa sera, saranno impegnati sul campo da domani mattina. Mercoledì, prima del
rientro ai Club per gli impegni di RaboDirect PRO12, Top14 e PROD2, il CT Brunel ridurrà a trenta la lista dei convocati che domenica 3 novembre si
raduneranno a Torino per il Cariparma Test Match di sabato 9 all’Olimpico contro l’Australia, primo impegno del trittico autunnale per Parisse e
compagni.
Questi i trentasei atleti da questa sera in ritiro a Roma:
Piloni
Matias AGUERO (Zebre Rugby, 19 caps)
Martin CASTROGIOVANNI (Toulon RC, 98 caps)
Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 24 caps)
Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 12 caps)
Michele RIZZO (Benetton Treviso, 8 caps)
Tallonatori
Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 56 caps)
Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 12 caps)
Andrea MANICI (Zebre Rugby, 1 cap)*
Seconde linee
Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 21 caps)
Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 97 caps)
Joshua FURNO (Biarritz Olympique, 10 caps)
Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 38 caps)
Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 21 caps)
Flanker/n.8
Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 30 caps)
Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 94 caps)
Simone FAVARO (Benetton Treviso, 21 caps)*
Sergio PARISSE (Stade Francais, 98 caps)
Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 12 caps)
Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 77 caps)
Mediani di mischia
Tobias BOTES (Benetton Treviso, 16 caps)
Alberto CHILLON (Zebre Rugby, 1 cap)*
Edoardo GORI (Benetton Treviso, 26 caps)*
Mediani d’apertura
Tommaso ALLAN (USAP Perpignan, esordiente)
Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, 3 caps)
Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 35 caps)
Centri
Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso, esordiente)*
Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 84 caps)
Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 29 caps)
Luca MORISI (Benetton Treviso, 4 caps)*
Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 26 caps)
Ali/Estremi
Tommaso BENVENUTI (USAP Perpignan, 28 caps)*
Tommaso IANNONE (Zebre Rugby, 3 caps)*
Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 49 caps)
Leonardo SARTO (Zebre Rugby, 1 cap)*
Ruggero TREVISAN (Zebre Rugby, esordiente)*
Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 17 caps)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
