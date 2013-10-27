ITALIA, GELDENHUYS RIENTRA IN GRUPPO IN VISTA DEI CARIPARMA TEST MATCH

ITALIA, GELDENHUYS RIENTRA IN GRUPPO IN VISTA DEI CARIPARMA TEST MATCHAZZURRI DA QUESTA SERA A ROMA, MERCOLEDI' BRUNEL ANNUNCIA I 30 PER L'AUSTRALIARoma – Sale a trentasei il numero di atleti presenti da questa sera al CPO “Giulio Onesti” di Roma per il secondo raduno della NazionaleItaliana Rugby in preparazione ai Cariparma Test Match di novembre.Il Commissario Tecnico Jacques Brunel, dopo il primo periodo di allenamenti svolto nella Capitale sino a mercoledì scorso, ha deciso di aggregarealla rosa dell’Italrugby, per il raduno in programma nella Capitale da questa sera sino al 30 ottobre, anche il seconda linea delle Zebre RugbyQuintin Geldenhuys, in fase di recupera dall’infortunio all’occhio riportato in RaboDirect PRO12.Gli Azzurri, dopo una prima riunione tecnica collettiva in programma questa sera, saranno impegnati sul campo da domani mattina. Mercoledì, prima delrientro ai Club per gli impegni di RaboDirect PRO12, Top14 e PROD2, il CT Brunel ridurrà a trenta la lista dei convocati che domenica 3 novembre siraduneranno a Torino per il Cariparma Test Match di sabato 9 all’Olimpico contro l’Australia, primo impegno del trittico autunnale per Parisse ecompagni.Questi i trentasei atleti da questa sera in ritiro a Roma:PiloniMatias AGUERO (Zebre Rugby, 19 caps)Martin CASTROGIOVANNI (Toulon RC, 98 caps)Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 24 caps)Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 12 caps)Michele RIZZO (Benetton Treviso, 8 caps)TallonatoriLeonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 56 caps)Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 12 caps)Andrea MANICI (Zebre Rugby, 1 cap)*Seconde lineeValerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 21 caps)Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 97 caps)Joshua FURNO (Biarritz Olympique, 10 caps)Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 38 caps)Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 21 caps)Flanker/n.8Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 30 caps)Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 94 caps)Simone FAVARO (Benetton Treviso, 21 caps)*Sergio PARISSE (Stade Francais, 98 caps)Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 12 caps)Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 77 caps)Mediani di mischiaTobias BOTES (Benetton Treviso, 16 caps)Alberto CHILLON (Zebre Rugby, 1 cap)*Edoardo GORI (Benetton Treviso, 26 caps)*Mediani d’aperturaTommaso ALLAN (USAP Perpignan, esordiente)Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, 3 caps)Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 35 caps)CentriMichele CAMPAGNARO (Benetton Treviso, esordiente)*Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 84 caps)Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 29 caps)Luca MORISI (Benetton Treviso, 4 caps)*Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 26 caps)Ali/EstremiTommaso BENVENUTI (USAP Perpignan, 28 caps)*Tommaso IANNONE (Zebre Rugby, 3 caps)*Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 49 caps)Leonardo SARTO (Zebre Rugby, 1 cap)*Ruggero TREVISAN (Zebre Rugby, esordiente)*Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 17 caps)**è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”