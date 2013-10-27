Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

ITALIA, GELDENHUYS RIENTRA IN GRUPPO IN VISTA DEI CARIPARMA TEST MATCH

Redazione Avatar

di Redazione

27/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

ITALIA, GELDENHUYS RIENTRA IN GRUPPO IN VISTA DEI CARIPARMA TEST MATCH
AZZURRI DA QUESTA SERA A ROMA, MERCOLEDI' BRUNEL ANNUNCIA I 30 PER L'AUSTRALIA
Roma – Sale a trentasei il numero di atleti presenti da questa sera al CPO “Giulio Onesti” di Roma per il secondo raduno della Nazionale
Italiana Rugby in preparazione ai Cariparma Test Match di novembre.

Il Commissario Tecnico Jacques Brunel, dopo il primo periodo di allenamenti svolto nella Capitale sino a mercoledì scorso, ha deciso di aggregare
alla rosa dell’Italrugby, per il raduno in programma nella Capitale da questa sera sino al 30 ottobre, anche il seconda linea delle Zebre Rugby
Quintin Geldenhuys, in fase di recupera dall’infortunio all’occhio riportato in RaboDirect PRO12.

Gli Azzurri, dopo una prima riunione tecnica collettiva in programma questa sera, saranno impegnati sul campo da domani mattina. Mercoledì, prima del
rientro ai Club per gli impegni di RaboDirect PRO12, Top14 e PROD2, il CT Brunel ridurrà a trenta la lista dei convocati che domenica 3 novembre si
raduneranno a Torino per il Cariparma Test Match di sabato 9 all’Olimpico contro l’Australia, primo impegno del trittico autunnale per Parisse e
compagni.

Questi i trentasei atleti da questa sera in ritiro a Roma:

Piloni

Matias AGUERO (Zebre Rugby, 19 caps)

Martin CASTROGIOVANNI (Toulon RC, 98 caps)

Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 24 caps)

Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 12 caps)

Michele RIZZO (Benetton Treviso, 8 caps)

Tallonatori

Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 56 caps)

Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 12 caps)

Andrea MANICI (Zebre Rugby, 1 cap)*

Seconde linee

Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 21 caps)

Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 97 caps)

Joshua FURNO (Biarritz Olympique, 10 caps)

Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 38 caps)

Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 21 caps)

Flanker/n.8

Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 30 caps)

Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 94 caps)

Simone FAVARO (Benetton Treviso, 21 caps)*

Sergio PARISSE (Stade Francais, 98 caps)

Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 12 caps)

Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 77 caps)

Mediani di mischia

Tobias BOTES (Benetton Treviso, 16 caps)

Alberto CHILLON (Zebre Rugby, 1 cap)*

Edoardo GORI (Benetton Treviso, 26 caps)*

Mediani d’apertura

Tommaso ALLAN (USAP Perpignan, esordiente)

Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, 3 caps)

Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 35 caps)

Centri

Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso, esordiente)*

Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 84 caps)

Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 29 caps)

Luca MORISI (Benetton Treviso, 4 caps)*

Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 26 caps)

Ali/Estremi

Tommaso BENVENUTI (USAP Perpignan, 28 caps)*

Tommaso IANNONE (Zebre Rugby, 3 caps)*

Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 49 caps)

Leonardo SARTO (Zebre Rugby, 1 cap)*

Ruggero TREVISAN (Zebre Rugby, esordiente)*

Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 17 caps)*


*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

SERIE B. RISULTATI QUARTA GIORNATA

Articolo Successivo

[CAMMI CALVISANO] CAMMI CALVISANO, IL XV PER IL BIG MATCH CON ROVIGO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019