ITALIA, GIAZZON OUT: GIOVEDI' BRUNEL ANNUNCIA LA FORMAZIONE

di Redazione 11/06/2013

ITALIA, INDISPONIBILE PER SAMOA: GIOVEDI’ BRUNEL ANNUNCIA LA FORMAZIONE

TROIANI: “SOLO UNA CONTUSIONE, RESTA A RIPOSO IN VISTA DEL TERZO MATCH”

Durban (Sudafrica) – Allenamento per reparti, una seduta specifica per il pack con la macchina da mischia ed una sessione collettiva sul prato della

Northwood High School di Durban nel secondo giorni di preparazione dell’Itarugby alla seconda giornata delle Castle Lager Series che sabato vedrà

Parisse e compagni affrontare Samoa a Nelspruit (ore 14.15, diretta Sky Sport 2).

Recuperata completamente la fatica del test inaugurale contro gli Springboks, gli uomini a disposizione del CT Brunel hanno cominciato oggi a lavorare

al 100% in vista della sfida al XV del Sud Pacifico che superando la Scozia nella prima giornata del quadrangolare sudafricano ha rafforzato il

settimo posto nel ranking IRB davanti ad Irlanda, Argentina ed Italia.

Unico atleta a riposo, tra i trentadue Azzurri impegnati nel tour estivo che chiude la stagione 2012/13, il tallonatore delle Zebre Davide Giazzon

ancora dolorante ad una coscia toccata duramente nel corso del secondo tempo del Kings Park contro gli Springboks: “Niente di grave, solo un brutto

colpo. Matematicamente siamo ancora in corsa per qualificarci alla finale delle Castle Lager Series, manca in ogni caso ancora una partita e

cautelativamente abbiamo deciso di tenere Davide a riposo. Lo staff medico confida di recuperarlo per l’ultima gara del tour” ha spiegato il

manager degli Azzurri, Luigi Troiani.

“Domani – ha aggiunto l’ex estremo azzurro, dalla primavera del 2010 Manager della Nazionale – la squadra osserverà una giornata di riposo.

Giovedì mattina, dopo un ultimo allenamento mattutino qui a Durban, voleremo a Nelspruit dove nel pomeriggio annunceremo la formazione per la gara

