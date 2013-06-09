Home Senza categoria ITALIA, GIORNATA DI RECUPERO E RIUNIONI PER GLI AZZURRI

ITALIA, GIORNATA DI RECUPERO E RIUNIONI PER GLI AZZURRI

di Redazione 09/06/2013

DOMANI RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI A DURBAN IN VISTA DEL TEST CON SAMOA

Durban (Sudafrica) – Giornata di recupero per l’Italrugby: dopo la sconfitta di ieri pomeriggio al Kings Park contro gli Springboks, gli Azzurri

di Jacques Brunel hanno effettuato una seduta defatigante in palestra e nel pomeriggio hanno lasciato l’hotel di North Beach per trasferirsi nella

zona di Umhalanga, alla periferia di Durban, dopo una riunione collettiva in cui è stata analizzata la battuta d’arresto con il Sudafrica.

Parisse e compagni resteranno nella principale città del Natal sino a giovedì mattina, quando voleranno a Nelspruit per finalizzare la preparazione

alla gara di sabato 15 contro Samoa, seconda giornata del quadrangolare “Castle Lager Series”.

Dopo i primo ottanta minuti il Sudafrica guida la graduatoria a punteggio pieno con cinque punti, inseguita da Samoa che superando la Scozia per la

prima volta nella propria storia è seconda ad una lunghezza di distanza. Italia e Scozia sono appaiate a zero punti.

Sabato, dopo Italia v Samoa (ore 14.15), gli Springboks affronteranno la Scozia al Mbombela Stadium di Nelspruit: al termine dei due incontri, sulla

base della classifica, verrà definita la composizione del turno di finale del 22 giugno a Pretoria, con terza e quarta classificata che giocheranno

sempre alle ore 14.15 mentre, alle 17.15, si disputerà la Finale che assegnerà le Castle Lager Series 2013.







