ITALIA, GIORNATA DI RECUPERO E RIUNIONI PER GLI AZZURRI
di Redazione
09/06/2013
DOMANI RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI A DURBAN IN VISTA DEL TEST CON SAMOA
Durban (Sudafrica) – Giornata di recupero per l’Italrugby: dopo la sconfitta di ieri pomeriggio al Kings Park contro gli Springboks, gli Azzurri
di Jacques Brunel hanno effettuato una seduta defatigante in palestra e nel pomeriggio hanno lasciato l’hotel di North Beach per trasferirsi nella
zona di Umhalanga, alla periferia di Durban, dopo una riunione collettiva in cui è stata analizzata la battuta d’arresto con il Sudafrica.
Parisse e compagni resteranno nella principale città del Natal sino a giovedì mattina, quando voleranno a Nelspruit per finalizzare la preparazione
alla gara di sabato 15 contro Samoa, seconda giornata del quadrangolare “Castle Lager Series”.
Dopo i primo ottanta minuti il Sudafrica guida la graduatoria a punteggio pieno con cinque punti, inseguita da Samoa che superando la Scozia per la
prima volta nella propria storia è seconda ad una lunghezza di distanza. Italia e Scozia sono appaiate a zero punti.
Sabato, dopo Italia v Samoa (ore 14.15), gli Springboks affronteranno la Scozia al Mbombela Stadium di Nelspruit: al termine dei due incontri, sulla
base della classifica, verrà definita la composizione del turno di finale del 22 giugno a Pretoria, con terza e quarta classificata che giocheranno
sempre alle ore 14.15 mentre, alle 17.15, si disputerà la Finale che assegnerà le Castle Lager Series 2013.
Redazione