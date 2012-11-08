Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE ITALIA, IANNONE ALL'ESORDIO NEL CARIPARMA TEST MATCH CON TONGA

di Redazione 08/11/2012

ITALIA, IANNONE ALL'ESORDIO NEL CARIPARMA TEST MATCH CON TONGA SABATO A BRESCIA VIA AL NOVEMBRE INTERNAZIONALE: RIENTRANO PARISSE E GHIRALDINI Brescia - Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato 10 novembre alle ore 15.00, allo Stadio “Mario Rigamonti” di Brescia, affronterà Tonga nel primo dei Cariparma Test Match 2012. L’incontro verrà trasmesso in diretta da La7. Squadra completamente rivoluzionata dall’ultima uscita del giugno scorso a Houston quella scelta dal CT per l’esordio stagionale, con ben tredici cambi di uomini e di posizione rispetto alla vittoria sugli Stati Uniti e dieci titolari provenienti dalla Benetton Treviso. Tra i trequarti Andrea Masi torna ad indossare la maglia titolare di estremo vestita per tutto l’RBS 6 Nazioni, conquistando il suo settantesimo cap con la Nazionale. Il numero quindici aquilano divide il triangolo allargato con i trevigiani Luke McLean ed il ventiduenne Tommaso Iannone, all’esordio assoluto con l’Italia dopo un brillante avvio di stagione in RaboDirect Pro12. Collaudata, tanto in Nazionale che in biancoverde, anche la coppia di centri composta da Alberto Sgarbi e Tommaso Benvenuti, quest’ultimo alla sua diciottesima apparizione consecutiva nella linea arretrata italiana. Anche la cabina di regia è quella già vista al 6 Nazioni ed in RaboDirect Pro12, con Tobias Botes che – al rientro in azzurro dopo l’infortunio al gomito contro la Scozia nell’ultima giornata del Torneo – rileva dal compagno di club Gori il ruolo di mediano di mischia e Kristopher Burton nel ruolo di mediano d’apertura ricoperto nel 6 Nazioni e nel tour estivo nelle Americhe. Collaudata ed espertissima la terza linea, dove capitan Parisse rientra a numero otto dal primo minuto dopo aver vissuto da bordo campo per un problema muscolare la finestra internazionale di giugno e trova al proprio fianco Robert Barbieri ed Alessandro Zanni, quest’ultimo alla quarantaduesima partita consecutiva in Nazionale, la sessantasettesima in assoluto. In seconda linea Joshua Furno è, insieme a Zanni, l’unico a conservare ruolo e posizione avuti in occasione del successo negli States e fa coppia con Quintin Geldenhuys, al rientro dopo essere rimasto a riposo durante i test estivi. A completare il pacchetto di mischia italiano la prima linea dove il vice-capitano Leonardo Ghiraldini, a sua volta al rientro internazionale dopo l’infortunio alla spalla riportato nel 6 Nazioni, trova alla propria destra il compagno di club Lorenzo Cittadini – titolare davanti al pubblico di casa – ed a sinistra il veterano Andrea Lo Cicero che, alla novantaseiesima apparizione, si conferma il secondo Azzurro più presente di tutti i tempi a sole cinque lunghezze dal primatista Alessandro Troncon. In panchina trovano posto il tallonatore Giazzon, i piloni De Marchi e Castrogiovanni, il seconda linea Pavanello, il flanker Simone Favaro, la coppia mediana Gori-Orquera ed il trequarti Giovambattista Venditti. Sabato a Brescia l’Italia e Tonga si affrontano per la quarta volta nella loro storia: i precedenti vedono l’Italia in vantaggio per due vittorie ad una e risalgono, nell’ordine, ai Mondiali del 1999 (vittoria di Tonga) e del 2003 (vittoria dell’Italia) ed al test-match di Prato dell’autunno 2005, vinto dagli Azzurri per 48-0 nel giorno dell’esordio assoluto in azzurro di Alessandro Zanni. Dirige l’inglese Greg Garner, al primo test-match della carriera dopo aver arbitrato in estate a Cape Town la finale dell’IRB Junior World Championship tra il Sudafrica – poi laureatosi campione del mondo U20 – e la Nuova Zelanda. Questa la formazione dell’Italia per il Cariparma Test Match contro Tonga: 15 Andrea MASI (London Wasps, 69 caps) 14 Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, esordiente)* 13 Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 20 caps)* 12 Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 20 caps) 11 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 38 caps) 10 Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 17 caps) 9 Tobias BOTES (Benetton Treviso, 5 caps) 8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 88 caps) - capitano 7 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 24 caps) 6 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 66 caps) 5 Joshua FURNO (Narbonne, 5 caps)* 4 Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 30 caps) 3 Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 13 caps) 2 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 45 caps) 1 Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 95 caps) a disposizione 16 Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 2 caps) 17 Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 2 caps) 18 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 88 caps) 19 Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 10 caps) 20 Simone FAVARO (Benetton Treviso, 13 caps)* 21 Edoardo GORI (Benetton Treviso, 16 caps)* 22 Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 27 caps) 23 Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 7 caps)* all. Jacques BRUNEL *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia non considerati per infortunio: Michele RIZZO (Benetton Treviso), Gonzalo CANALE (La Rochelle), Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris)

