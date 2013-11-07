ITALIA INDEPENDENT AL FIANCO DEGLI AZZURRI: UNA UNIQUE EDITION PER CELEBRARE L'ITALRUGBY
di Redazione
07/11/2013
ITALIA INDEPENDENT AL FIANCO DEGLI AZZURRI
UNA UNIQUE EDITION PER CELEBRARE L'ITALRUGBY
Torino – Italia Independent scende in campo al fianco della Nazionale Italiana di Rugby, continuando a celebrare lo sport e i suoi protagonisti più
straordinari. Ecco così una disciplina che unisce sempre più tifosi nel mondo, portatrice di valori positivi quali la lealtà, il rispetto delle
regole e dell’avversario.
“Sono molto orgoglioso di questa collaborazione, non solo perché grande appassionato di sport e tifoso dei colori azzurri. La Nazionale di Rugby è
un simbolo di questo paese, negli ultimi anni ha saputo conquistarsi sempre più spazio nel cuore degli italiani, accanto a quella di calcio. Spero
che questa partnership porti fortuna a Capitan Parisse e i suoi ragazzi, a cominciare dal prossimo prestigioso appuntamento con l’Australia che si
giocherà nella mia Torino”. Così Lapo Elkann, Presidente di Italia Independent.
"Italia-Independent è un marchio giovane, una realtà emergente che punta al risultato esattamente come la nostra Nazionale: siamo felici di lanciare
insieme a loro la prima linea ufficiale di occhiali dedicati ai nostri Azzurri, un nuovo segnale di come le aziende italiane di tendenza guardino con
sempre maggiore interesse alla nostra disciplina" ha dichiarato il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi.
Italia Independent ha siglato un accordo con adidas che, oltre ad essere Sponsor Tecnico degli Azzurri, dal novembre dello scorso anno è anche Master
Licensee per i prodotti a marchio F.I.R. (Federazione Italiana Rugby)
I-I ha realizzato un occhiale speciale, basato sul proprio modello di punta, lo 090. L’occhiale dedicato alla Federazione diventerà uno dei
prodotti di punta della rinnovata gamma del merchandising ufficiale della Nazionale.
La Unique Edition nasce dal programma di customizzazione denominato Tailor Made, che permette di costruire un occhiale scegliendo tra oltre tre
milioni di combinazioni differenti per frontale, aste e lenti, una delle grandi innovazioni marchiate Italia Independent.
Si tratta di un prodotto unico, caratterizzato dal trattamento gommato per il frontale, che impreziosisce la superficie dell’oggetto. I colori
scelti sono chiaramente quelli della maglia degli atleti, l’azzurro, in due tonalità, acceso per il frontale e più scuro per le aste. Queste
ultime sono caratterizzate dall’impiego della tecnologia I-Thermic, che permette, al superamento di una temperatura di 26 gradi centigradi, di
svelare una particolare texture celata al di sotto della colorazione superficiale. In questo caso, ad apparire è la bandiera tricolore, sviluppata
orizzontalmente, per tutta la loro lunghezza. Le lenti sono specchiate di colore azzurro. All’interno dell’asta di sinistra, la scritta “Unique
Edition for F.I.R.” completa la personalizzazione del prodotto.
La presentazione ufficiale della “Unique Edition for F.I.R.” è avvenuta mercoledì 6 novembre, in un evento esclusivo che si è tenuto presso lo
Store Italia Independent di Via Lagrange 31 a Torino. Una versioneancora più speciale dell’occhiale, dedicata ai soli componenti della Nazionale e
impreziosita dalle iniziali di ciascuno degli atleti, è stata consegnata, in presenza del Vicepresidente Vicario della FIR Nino Saccà, ad una
rappresentativa composta dal Capitano, Sergio Parisse, Martin Castrogiovanni, Luke McLean, Marco Bortolami e Giovanbattista Venditti.
Italia Independent è un brand di creatività e stile per persone indipendenti che coniuga fashion e design, tradizione e innovazione.
Italia Independent attualizza il Made in Italy e reinterpreta le icone classiche, operando nell’eyewear e realizzando prodotti lifestyle,
appartenenti ai settori più diversi, per esportare lo stile italiano in un mondo globale.
Redazione