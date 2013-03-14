(RUGBY NOTIZIE) ITALIA-IRLANDA: ACCESSO STADIO OLIMPICO VENERDI' 15 MARZO
di Redazione
14/03/2013
14.03.2013 - Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR
Roma, 14 marzo 2013
ITALIA-IRLANDA: ACCESSO STADIO OLIMPICO VENERDI' 15 MARZO
Roma - Si riportano di seguito tempi e modalità di accesso allo Stadio Olimpico di Roma per la giornata di venerdì 15 marzo, in cui sono in
programma i Captain’s Run delle due squadre e la conferenza stampa dell'Irlanda
Per accedere allo Stadio Olimpico sarà necessario esibire il pass stampa valido per la partita Italia – Irlanda del giorno seguente. Il centro
accrediti, situato in Viale delle Olimpiadi 60 (Aula Bunker), sarà aperto dalle ore 9.00 di venerdì 15 marzo (la chiusura è prevista alle 18.00).
Lo stesso sarà aperto nella giornata di sabato 16 dalle ore 9.00 alle ore 15.00.
L’ingresso all’impianto sarà consentito dalla porta carraia situata in Curva Sud a partire dalle ore 10.00. Si precisa che non sarà possibile
accedere con il proprio mezzo.
L’accesso al terreno di gara per seguire i Captain’s Run delle due squadre avverrà attraverso l’Area Hospitality della Tribuna Monte Mario.
Di seguito nel dettaglio gli appuntamenti media previsti nella giornata di venerdì 15 marzo:
ore 11.00: Captain's run Italia - aperto ai media primi 15'
ore 14.00: Captain's run Irlanda - aperto ai media primi 10'
ore 14.45: Conferenza stampa pre-partita Irlanda c/o Sala Conferenza Stampa Stadio Olimpico
CLICCA QUI per visualizzare la piantina dello Stadio Olimpico ( http://www.federugby.it/images/stories/grafica/newsletter/piantina_ITA_IRL.jpg )
Redazione