ITALIA-IRLANDA: ACCESSO STADIO OLIMPICO VENERDI' 15 MARZO
14/03/2013
Roma - Si riportano di seguito tempi e modalità di accesso allo Stadio Olimpico di Roma per la giornata di venerdì 15 marzo, in cui sono in programma i Captain’s Run delle due squadre e la conferenza stampa dell'Irlanda Per accedere allo Stadio Olimpico sarà necessario esibire il pass stampa valido per la partita Italia – Irlanda del giorno seguente. Il centro accrediti, situato in Viale delle Olimpiadi 60 (Aula Bunker), sarà aperto dalle ore 9.00 di venerdì 15 marzo (la chiusura è prevista alle 18.00). Lo stesso sarà aperto nella giornata di sabato 16 dalle ore 9.00 alle ore 15.00. L’ingresso all’impianto sarà consentito dalla porta carraia situata in Curva Sud a partire dalle ore 10.00. Si precisa che non sarà possibile accedere con il proprio mezzo. L’accesso al terreno di gara per seguire i Captain’s Run delle due squadre avverrà attraverso l’Area Hospitality della Tribuna Monte Mario. Di seguito nel dettaglio gli appuntamenti media previsti nella giornata di venerdì 15 marzo: ore 11.00: Captain's run Italia - aperto ai media primi 15' ore 14.00: Captain's run Irlanda - aperto ai media primi 10' ore 14.45: Conferenza stampa pre-partita Irlanda c/o Sala Conferenza Stampa Stadio Olimpico CLICCA QUI per visualizzare la piantina dello Stadio Olimpico ( http://www.federugby.it/images/stories/grafica/newsletter/piantina_ITA_IRL.jpg ) Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1534&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
