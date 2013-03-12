RUGBY NOTIZIE) ITALIA - IRLANDA U20: DOMANI AD AVEZZANO LA PRESENTAZIONE DEL MATCH DI VENERDI'
di Redazione
12/03/2013
12.03.2013
Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR
Roma, 12 marzo 2013
ITALIA - IRLANDA U20: DOMANI AD AVEZZANO LA PRESENTAZIONE DEL MATCH DI VENERDI'
Avezzano - Domani, mercoledì 13 Marzo 2013, alle ore 11.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Avezzano, avrà luogo la conferenza stampa di
presentazione del match Italia – Irlanda Under 20, in programma venerdì 15 marzo, alle ore 19:00, allo Stadio dei Marsi di Avezzano, valido per il
quinto ed ultimo turno del Torneo Sei Nazioni di categoria.
Si tratta di un evento importante per l’Abruzzo e per la Marsica; un territorio che vanta una grande tradizione rugbistica e che ha fornito molti
giocatori alle nazionali azzurre, tra cui l’avezzanese doc Giovanbattista Venditti.
Dopo la conferenza è prevista una breve visita presso il Castello Orsini ove è stata allestita per l’occasione la mostra del Museo del Rugby. La
collezione, una delle più importanti al mondo ed unica in Italia, è composta da circa 1200 maglie ed altri oggetti storici di varie tipologie. Il
Museo allestito ad Avezzano – che per mancanza di spazio non accoglie l’intera collezione – resterà aperto al pubblico da Martedì 12 a Sabato
16 Marzo, dalle ore 09:00 alle ore 20:00, con ingresso gratuito.
I biglietti del match, al costo di €. 15,00 per la Tribuna, €. 10,00 per i Distinti ed €. 5,00 per la Curva, possono essere acquistati on-line,
sul sito https://www.i-ticket.it ( https://www.i-ticket.it/ ), oppure presso i seguenti punti vendita di Avezzano: AutoSonia, Via Pertini, 101 – Bar
Conca D’Oro, Via Garibaldi, 121 – Bar NOA, Via Corradini – Campo Rugby, Via Dei Gladioli – Centro Tim, Via Corradini, 133 – Degni Sport, Via
Marconi, 14 – Elettrica Pelino, Via Cassinelli, 13 – Non Solo Carta, Via Kolbe, 30.
www.avezzanorugby.it ( http://www.avezzanorugby.it/ ) - Tel: 0863.32305
Simona DE TOMA
Tel: +390645213112
Mob: +39 3393786245
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
