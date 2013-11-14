Home Senza categoria ITALIA, NOVE CAMBI PER LA PARTITA CONTRO FIJI

ITALIA, NOVE CAMBI PER LA PARTITA CONTRO FIJI

di Redazione 14/11/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALIA, NOVE CAMBI CONTRO LE ISOLE FIJI

PARISSE E CASTROGIOVANNI ALLA CENTESIMA PRESENZA AZZURRA



Cremona – Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha annunciato la formazione che sabato allo Stadio “Zini” di

Cremona affronterà le Fiji nel secondo Cariparma Test Match dell’autunno internazionale 2013.



L’incontro si disputerà alle ore 15.00, con diretta tv in esclusiva su Sky Sport 2 e live-tweeting tramite l’account ufficiale degli Azzurri,

@federugby.



Otto i volti nuovi nel XV titolare scelto da Brunel rispetto alla gara di sabato scorso a Torino contro l’Australia, nove in tutto le modifiche

apportate alla formazione titolare per la partita contro la selezione del Sud Pacifico reduce dal successo per 36-13 sul Portogallo della scorsa

settimana a Lisbona.



Nel triangolo allargato conserva il posto il solo Luke McLean nel ruolo di estremo, mentre all’ala il CT schiera le Zebre Giovambattista Venditti e

Tommaso Iannone. Tra i centri, Luca Morisi passa a primo centro dopo aver vestito la maglia numero tredici – che passa sulle spalle del veterano

Gonzalo Canale - contro i Wallabies. In mediana confermato Edoardo Gori alla mischia, ma questa volta il 23enne numero nove della Benetton divide la

cabina di regia con Luciano Orquera, che prende il posto di Alberto Di Bernardo.



In terza linea, Brunel si affida all’esperienza: capitan Sergio Parisse festeggia il suo centesimo cap dividendo il reparto con altri due veterani

azzurri, Mauro Bergamasco – alla novantacinquesima apparizione – ed Alessandro Zanni, quest’ultimo alla cinquantaquattresima apparizione

consecutiva in Nazionale, unico atleta sempre presente in azzurro dal novembre 2008 ad oggi.



Doppio cambio in seconda linea con la coppia formata da Valerio Bernabò e Quintin Geldenhuys chiamata a garantire possessi, mentre in prima linea

l’unica novità è costituita dal rientro dal primo minuto di Leonardo Ghiraldini mentre conservano la maglia da titolare Michele Rizzo a sinistra e

Martin Castrogiovanni – anche lui, come capitan Parisse, alla centesima maglia azzurra – sul lato destro della prima linea.



In panchina prendono posto il tallonatore Davide Giazzon, i piloni Matias Aguero e Lorenzo Cittadini, Joshua Furno in grado di ricoprire i ruoli di

seconda linea e flanker, il figiano d’Italia Manoa Vosawai come flanker e numero otto, i mediani Tobias Botes e Tommaso Allan e l’esordiente

Michele Campagnaro come utility back.



Sabato pomeriggio allo “Zini”, che ospita il primo test match internazionale di rugby della propria storia, Italia e Fiji si affrontano per la

nona volta: il bilancio, ad oggi, è di quattro vittorie per parte. Ultimo precedente a Modena, nel 2010, con vittoria italiana per 24-16.



Arbitra il gallese Leighton Hodges, che ha arbitrato l’Italia lo scorso giugno a Pretoria contro la Scozia nell’ultima gara del tour estivo.



15 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 50 caps)



14 Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 17 caps)*



13 Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 84 caps)



12 Luca MORISI (Benetton Treviso, 5 caps)*



11 Tommaso IANNONE (Zebre Rugby, 3 caps)*



10 Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 35 caps)



9 Edoardo GORI (Benetton Treviso, 27 caps)*



8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 99 caps) - capitano



7 Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 94 caps)



6 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 78 caps)



5 Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 21 caps)



4 Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 39 caps)



3 Martin CASTROGIOVANNI (Toulon RC, 99 caps)



2 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 57 caps)



1 Michele RIZZO (Benetton Treviso, 9 caps)



a disposizione



16 Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 13 caps)



17 Matias AGUERO (Zebre Rugby, 20 caps)



18 Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 25 caps)



19 Joshua FURNO (Biarritz Olympique, 11 caps)



20 Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 17 caps)



21 Tobias BOTES (Benetton Treviso, 17 cap)



22 Tommaso ALLAN (USAP Perpignan, 1 cap)



23 Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso, esordiente)*





*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”







Condividi Facebook Twitter Whatsapp