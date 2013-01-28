[RUGBY NOTIZIE] ITALIA, PRIMI ALLENAMENTI SOTTO LA PIOGGIA
di Redazione
28/01/2013
ITALIA, PRIMI ALLENAMENTI SOTTO LA PIOGGIA
GORI E PAVANELLO PRONTI AL LAVORO CON IL GRUPPO
Roma – Pioggia battente sulla Capitale dove, da questa mattina, la Nazionale Italiana Rugby allenata da Jacques Brunel prepara il debutto di
domenica 3 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma contro la Francia (ore 16.00), primo appuntamento dell’RBS 6 Nazioni 2013.
Dopo una lunga riunione, nel corso della quale il CT ha presentato alla squadra il piano di gioco per la sfida che domenica assegna il “Trofeo
Garibaldi”, gli Azzurri si sono allenati sul campo sintetico preservando per i prossimi giorni il campo numero uno del “Giulio Onesti”:
organizzazione di gioco offensiva e difensiva sono state al centro del lavoro di Parisse e compagni che domani effettueranno due sedute: una divisi
per reparti ed una collettiva.
All’allenamento di questa mattina hanno partecipato regolarmente ventisette dei trentuno atleti convocati, con il seconda linea Antonio Pavanello ed
il mediano di mischia Edoardo Gori che hanno svolto un lavoro differenziato sul campo: “Ci sono alcune situazioni da rivalutare – ha spiegato il
manager azzurro Luigi Troiani – in particolare quelle di Barbieri e Furno, alle prese rispettivamente con un problema muscolare al polpaccio e con
una distorsione alla caviglia. Gori e Pavanello oggi hanno lavorato a parte sul campo e da domani saranno nuovamente a disposizione dello staff
tecnico”.
GORI E PAVANELLO PRONTI AL LAVORO CON IL GRUPPO
Roma – Pioggia battente sulla Capitale dove, da questa mattina, la Nazionale Italiana Rugby allenata da Jacques Brunel prepara il debutto di
domenica 3 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma contro la Francia (ore 16.00), primo appuntamento dell’RBS 6 Nazioni 2013.
Dopo una lunga riunione, nel corso della quale il CT ha presentato alla squadra il piano di gioco per la sfida che domenica assegna il “Trofeo
Garibaldi”, gli Azzurri si sono allenati sul campo sintetico preservando per i prossimi giorni il campo numero uno del “Giulio Onesti”:
organizzazione di gioco offensiva e difensiva sono state al centro del lavoro di Parisse e compagni che domani effettueranno due sedute: una divisi
per reparti ed una collettiva.
All’allenamento di questa mattina hanno partecipato regolarmente ventisette dei trentuno atleti convocati, con il seconda linea Antonio Pavanello ed
il mediano di mischia Edoardo Gori che hanno svolto un lavoro differenziato sul campo: “Ci sono alcune situazioni da rivalutare – ha spiegato il
manager azzurro Luigi Troiani – in particolare quelle di Barbieri e Furno, alle prese rispettivamente con un problema muscolare al polpaccio e con
una distorsione alla caviglia. Gori e Pavanello oggi hanno lavorato a parte sul campo e da domani saranno nuovamente a disposizione dello staff
tecnico”.
Articolo Precedente
CERIMONIA CONSEGNA CAPS - ACCESSO SALONE D'ONORE DEL CONI - 3 FEBBRAIO
Articolo Successivo
CORDOGLIO PER BRENDAN LYNCH
Redazione