[RUGBY NOTIZIE] ITALIA, PRIMI ALLENAMENTI SOTTO LA PIOGGIA

di Redazione 28/01/2013

GORI E PAVANELLO PRONTI AL LAVORO CON IL GRUPPO

Roma – Pioggia battente sulla Capitale dove, da questa mattina, la Nazionale Italiana Rugby allenata da Jacques Brunel prepara il debutto di

domenica 3 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma contro la Francia (ore 16.00), primo appuntamento dell’RBS 6 Nazioni 2013.

Dopo una lunga riunione, nel corso della quale il CT ha presentato alla squadra il piano di gioco per la sfida che domenica assegna il “Trofeo

Garibaldi”, gli Azzurri si sono allenati sul campo sintetico preservando per i prossimi giorni il campo numero uno del “Giulio Onesti”:

organizzazione di gioco offensiva e difensiva sono state al centro del lavoro di Parisse e compagni che domani effettueranno due sedute: una divisi

per reparti ed una collettiva.

All’allenamento di questa mattina hanno partecipato regolarmente ventisette dei trentuno atleti convocati, con il seconda linea Antonio Pavanello ed

il mediano di mischia Edoardo Gori che hanno svolto un lavoro differenziato sul campo: “Ci sono alcune situazioni da rivalutare – ha spiegato il

manager azzurro Luigi Troiani – in particolare quelle di Barbieri e Furno, alle prese rispettivamente con un problema muscolare al polpaccio e con

una distorsione alla caviglia. Gori e Pavanello oggi hanno lavorato a parte sul campo e da domani saranno nuovamente a disposizione dello staff

tecnico”.





