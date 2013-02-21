Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ITALIA, QUATTRO CAMBI PER IL GALLES: REGIA GORI-BURTON, CASTROGIOVANNI CAPITANO

di Redazione 21/02/2013

ITALIA, QUATTRO CAMBI PER IL GALLES

REGIA GORI-BURTON, CASTROGIOVANNI CAPITANO

Roma - Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato 23 febbraio alle ore 15.30,

affronterà il Galles campione in carica allo Stadio Olimpico di Roma nella terza giornata dell’RBS 6 Nazioni 2013.

L’incontro verrà trasmesso in diretta da Sky Sport 2 ed in differita dalle ore 17.55 su La7.

Quattro cambi nella formazione titolare dopo la sconfitta subita dagli Azzurri ad Edinburgo lo scorso 9 febbraio nella seconda giornata del Torneo:

Brunel conferma interamente la linea dei trequarti vista in Scozia, con Masi, Venditti e McLean a formare il triangolo allargato e la coppia di centri

composta da Benvenuti e Canale – quest’ultimo all’ottantesimo cap – mentre in mediana il CT da spazio dal primo minuto, per la prima volta nel

Torneo 2013, a Kristopher Burton come mediano d’apertura ed a Edoardo “Ugo” Gori come mediano di mischia.

Squalificato dalla Commissione Giudicante della lega francese Sergio Parisse, Brunel affida la maglia numero otto di timoniere della mischia a Manoa

Vosawai, alla sua undicesima apparizione internazionale, rinnovando la fiducia alla coppia di flanker Favaro-Zanni.

Avvicendamento in seconda linea dove Francesco Minto conserva il posto e trova questa volta a dividere i compiti in rimessa laterale il suo capitano

alla Benetton Treviso, Antonio Pavanello, per la prima volta in carriera titolare in un incontro del 6 Nazioni.

Confermata integralmente la prima linea vista sia nella vittoria interna contro la Francia che nella trasferta scozzese, con Martin Castrogiovanni che

rileva da Parisse i gradi di capitano dopo la fortunata esperienza del tour estivo nelle Americhe (100% di vittorie con i gradi per il numero 3 dei

Leicester Tigers), Leonardo Ghiraldini tallonatore ed Andrea Lo Cicero che, sul lato sinistro, conquista il centunesimo cap raggiungendo Alessandro

Troncon in vetta alla classifica degli Azzurri più presenti di sempre.

In panchina conferme per il tallonatore Giazzon, i piloni De Marchi e Cittadini, il flanker Derbyshire ed il trequarti Garcia, con Geldenhuys e la

mediana di riserva Botes-Orquera a completare la lista dei ventitrè Azzurri chiamati a sfidare i Dragoni.

Dirige il francese Romain Poite, alla sua quinta volta come arbitro di un test dell’Italia.

Questa la formazione dell'Italia:

15 Andrea MASI (London Wasps, 74 caps)

14 Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 11 caps)*

13 Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 25 caps)*

12 Gonzalo CANALE (La Rochelle, 79 caps)

11 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 43 caps)

10 Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 20 caps)

9 Edoardo GORI (Benetton Treviso, 21 caps)*

8 Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 10 caps)

7 Simone FAVARO (Benetton Treviso, 18 caps)*

6 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 71 caps)

5 Francesco MINTO (Benetton Treviso, 4 caps)

4 Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 15 caps)

3 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 93 caps) - capitano

2 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 50 caps)

1 Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 100 caps)

a disposizione

16 Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 7 caps)

17 Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 6 caps)

18 Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 18 caps)

19 Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 35 caps)

20 Paul Edward DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 18 caps)

21 Tobias BOTES (Benetton Treviso, 10 caps)

22 Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 31 caps)

23 Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 25 caps)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia





