ITALIA SEVEN FEMMINILE. a marbella 2 vittorie e 2 sconfitte
di Redazione
15/06/2013
Roma, 15 giugno 2013
ITALIA SEVEN FEMMINILE. PRIMA GIORNATA DELLA TAPPA DI MARBELLA.
LE AZZURRE BATTONO GALLES E UCRAINA. PERDONO CONTRO SPAGNA E RUSSIA.
Nella prima giornata del Grand Prix Series Sevens Femminile di Marbella (Spagna), l’Italia ha esordito con una sconfitta contro la Spagna (32-7)
mentre ha ottenuto una convincente vittoria contro l’Ucraina per 22-7. Nel corso del pomeriggio le azzurre hanno perso contro la Russia per 28-12.
Riscatto, invece in serata. Contro il Galles le ragazze del coach DI GIANDOMENICO hanno vinto il match per 10-7.
Domani in apertura di torneo gara finale contro L’Olanda.
Risultati prima giornata:
Spagna – Italia: 32 – 7 (per Italia meta di Tedeschi e tr di Barattin).
Italia Ucraina: 22-7 (mete di Barattin (2), Stefan e Sillari, con una tr di Barattin).
Russia – Italia 28-12 (Barattin 2 mete; sillari 1 tr.)
Italia Galles 10 - 7 (Mete di Barattin e Cioffi).
Domenica 16 giugno Olanda - Italia
.
Redazione