ITALIA SEVEN FEMMINILE. L'ITALA PERDE IL PLATE CONTRO L'INGHILTERRA PER 19-12
di Redazione
16/06/2013
Roma, 16 giugno 2013
ITALIA SEVEN FEMMINILE. SECONDA GIORNATA DELLA TAPPA DI MARBELLA.
LE AZZURRE PERDONO LA FINALE DEL PLATE CONTRO L'INGHILTERRA PER 19-12
La Nazionale Seven Femminile impegnata a Marbella (Spagna) nel Grand Prix Series chiude al sesto posto generale, pendendo la Finale del Plate contro
l’Inghilterra per 19-12.
Un Torneo positivo dopo una due giorni che ha visto le azzurre battere l’Olanda per 12-5 con 2 mete di Stefan ed una trasformazione di Barattin.
La vittoria ha permesso di centrare il terzo posto nel Girone B con 11 punti dietro a Russia e Spagna.
Nella semifinale del Plate del pomeriggio è arrivata la quarta vittoria. Contro il Portogallo le azzurre hanno messo in campo tanta grinta e
velocità che sono state le chiavi per avere la meglio sulle lusitane battute per 14-5. Le marcature italiane sono venute da Cioffi e Furlan con
doppia trasformazione di Barattin.
Nella finale del Plate le ragazze del coach DI GIANDOMENICO hanno perso contro la forte Inghilterra per 19-12, dopo aver chiuso in svantaggio anche la
prima frazione di gioco (12-5 per le inglesi).
Domenica 16 giugno
Olanda – Italia 5-12 (2 mete Stefan, 1 tr Barattin.)
Semifinale Plate
Italia – Portogallo 14-5 (Mete Cioffi e Furlan. 2 tr di Barattin).
Finale Plate
Inghilterra – Italia 19-12 (Mete Barattin e Sillari. 1 tr Barattin).
.
Marco CORDELLI
Tel: +3906.45213112
Mob: +39 338.9407398
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
[SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
copy_L'ITALIA RIENTRA A DURBAN PER PREPARARE IL TEST CONTRO LA SCOZIA
Articolo Successivo
L'ITALIA RIENTRA A DURBAN PER PREPARARE IL TEST CONTRO LA SCOZIA
Redazione