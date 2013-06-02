ITALIA SEVEN FEMMINILE. L'ITALIA CHIUDE SETTIMA
Roma, 2 GIUGNO 2013 ITALIA SEVEN FEMMINILE. SECONDA GIORNATA DELLA TAPPA DI BRIVE. LE AZZURRE CHIUDONO SETTIME. L'Italia Seven Femminile,impegnata in Francia a Brive nella prima tappa del Gran Prix Series Fira, chiude al settimo posto. Dopo aver vinto il match della mattina contro l'Ucraina per 10-5 (mete di Stefan e Ferrari), le azzurre hanno affrontato nel PLATE la forte Olanda. La gara tutta in salita per la maggiore velocità delle olandesi è finita 29-00. Nella finale per il 7-8 posto le azzurre non si sono lasciate sorprendere ed hanno giocato un match di grinta contro le tedesche. Alla fine la prestazione è stata di grande spessore e la Germania è stata superata per 24-00 con doppia marcatura della Furlan ed una meta di Ferrari e Barbanti. "Sono soddisfatto del risultato – afferma deciso il coach Andrea DI GIANDOMENICO – il livello della competizione è alto e le formazioni che sono davanti sono molto veloci e forti fisicamente. Anche le ragazze alla fine erano contente del settimo posto e spero che nella seconda tappa del circuito a Marbella (15-16 giugno) possiamo confermare la posizione raggiunta". I TABELLINI DELLA SECONDA GIORNATA ITALIA – UCRAINA 10-5 (0-5) Italia: Barattin, Ferrari,Furlan, Molic, Sillari, Tedeschi, Zublena. All. Di Giandomenico. Ucraina: Blanutsa, Borodina, Bondar, Grigoreva, Gontar, Oleksiuk, Zozulka. All. Kirsanov. Marcatori: 2 Mt Zozulka; 10 Mt Stefan; 12 Mt Ferrari. Arbitro: Cox (Inghilterra) Note: cartellino giallo Italia al 5 per Molic. PLATE. OLANDA – ITALIA 29-00 (12-00) Olanda: Franssen (Schouten), Selbeck,Laros, Van Harskamp (Van Altena), Hielckert, Van Rossum, Eppink. All. Gilbert. Italia: Barattin, Ferrari, Furlan, Molic, Sillari, Stefan, Tedeschi. All. Di Giandomenico. Marcatori: 1 Mt Selbech; 3 Mt Van Rossum tr Laros; 11 Mt Van Rossum; 13 Mt Schouten tr Laros; 15 Mt Van Altena. Arbitro: Teagarden (Germania) ITALIA – GERMANIA 24-00 (12-00) Italia: Barattin, Furlan, Sillari (Molic), Stefan (Keller), Tedeschi (Barbanti), Zangirolami, Zublena. All. Di Giandomenico. Germania: Kropp, Bohrmann, Unlu, Kleine, Gruber, Lama Soman, Paul. All. Wierdeman. Marcatori: 1 Mt Furlan; 6 Mt Barbanti tr Keller; 8 Mt Furlan; 11 Mt ferrari tr Molic. Arbitro: Perpinan (Francia).
